初出任務險中空襲 未阻決心 工程師8次海外救援獲人道獎

明報記者 黃廸暉

棄大學教職入無國界醫生

現年60餘歲的李耀輝19歲起行船，6年環遊世界4次，因船員常找他傾訴，開啓了他對心理輔導及國際救援的興趣，其後他任職科大機械工程學系兼任助理教授23年，至2015年辭職並加入無國界醫生。

李耀輝首次任務是2015年到阿富汗的醫院擔任電力後勤人員，主要解決電力問題及更新設備，惟當地正值阿富汗部隊與塔利班交戰，他說出發前太太感擔心，故許下承諾，「每日都會發信息報平安」，然而首次任務便為他帶來很大衝擊。他憶述，某天清晨5時許收到醫院負責人來電召開緊急會議，說他剛完成工程的醫院遭受空襲。事件中42人死亡，包括14名醫院員工，碰巧他轉至鄰區醫院才倖免於難。事件令所有人都有很多情緒，包括未知所在醫院會否遭遇同一命運而恐懼等，有人更想過離開。

「盡力就得」 見笑容感安慰

李承認當刻曾想返港，但相信上天自有安排，最終他在當地工作約一年才返港。回想當時，他即使聽不懂病人的言語，但每當看到對方肢體語言及笑容，都令他安慰。

李耀輝後來到柬埔寨及塞拉利昂等參與救援，去年更到也門帶領當地電工建設太陽能發電系統，惟距離上一次到塞拉利昂已隔約4年，對能否適應到外地救援感焦慮，笑言出發前曾接受心理輔導，以「放下期望，盡力就得」的信念盡力完成工作。他說幸好遇上很好的同事，協力完成大部分工作，對表現感滿意。不過，當時有兩名參與無國界醫生的人被綁架，而當地目前局勢好像更差，擔心留下來的人是否安全，有同事更向他說不時聽到爆炸聲。

「會一直做到身體支持不到」

對於未來在人道救援工作的期望，李笑言「沒什麼期望」，若身體容許他繼續做，「會一直做落去直至身體支持不到」，即使身體未能支持，本港亦有很多義務工作可做。尼泊爾西部偏遠山區去年11月發生黎克特制5.6級淺層地震，造成至少157人死亡，他今日將出發到當地，為災民提供心理支援。

另5得獎者涵醫生康復者運動員

紅十字會「香港人道年獎2023」昨頒發6獎，除李耀輝外，其餘得獎者分別是牙科醫生張孫俐俐、乳癌康復者王天鳳、整形外科專科醫生李鍵穎、視障運動員梁小偉、醫生陶巧敏。