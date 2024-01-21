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研過年口岸通宵 林世雄：假期前完成商議

【明報專訊】本報昨報道，據悉政府初步計劃年三十至年初四（2月9至13日）深圳灣口岸將24小時通關，羅湖口岸年三十及年初二延長開放至凌晨2時，落馬洲支線口岸則不變。運輸及物流局長林世雄昨在港台《星期六問責》表示，正與內地積極討論，稱有信心在農曆新年假期前完成商議。被問鐵路口岸會否連續幾日全天候通關，他稱有需要平衡旅客和鐵路維修兩方面的需要，正與內地和港鐵商討。

酒店業主聯會執行總幹事徐英偉昨接受訪問表示，農曆新年期間24小時通關壓力位不在香港，而是內地要處理人手調配問題，估計農曆新年假期內地訪港客不多，如兩地政府達成便利通關安排，有助推動旅客來港消費，政府和業界均要為吸引旅客過夜做好規劃。

徐英偉料年初二旅客入境高峰

徐並指年初二開始是內地旅客入境高峰期，酒店預訂要農曆新年前一星期才確定；又說去年聖誕節假期酒店入住率比預期差，但相信香港酒店仍具競爭力，農曆新年假期入住率可望超過八成。

實政圓桌立法會議員田北辰昨向本報表示，據他了解港鐵有計劃年三十安排本地線通宵行駛，故港鐵應早已預計當晚不能安排維修，相信跨境線羅湖站及落馬洲站當晚隨本地線開通宵亦不會有問題，盼港鐵考慮。至於年初一及年初二安排，他建議年初一及年初二落馬洲站均由現時晚上10時半延長開放至午夜12時，以疏導羅湖人流；而羅湖站維持開放至午夜12時已足夠。

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