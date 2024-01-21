華航台北飛港航班艙壓異常 折返桃園機場

民航處：機件問題折返

民航處回覆表示，昨下午6時56分接獲台北區域管制中心通知，指CI919報稱因機件問題需折返台北桃園機場，由於事件中的飛機非於香港註冊，事件將由有關民航機構跟進，並着記者就傷亡報告向航空公司查詢。

涉事航班為中華航空編號CI919的空中巴士A330客機，原定昨午4時55分飛往香港，預計18時55分抵達，起飛後經過澎湖上空時出現國際代碼「7700」並180度掉頭折返，至晚上7時31分降落桃園機場。

台媒《NOWnews今日新聞》報道，華航昨晚回應稱，CI919航班起飛後出現艙壓異常指示訊號，機長聯絡航管優先協助，獲得許可下降至安全的客艙壓力高度，並未出現失壓情形。華航調派其他航機搭載旅客前往香港。

該名飛機工程師解釋，人在1萬呎時會出現頭暈等症狀，需補給氧氣；飛機巡航時高度3萬至4萬呎，客艙經過加壓，「似吹波咁將啲氣泵到客艙」，令客艙內空氣壓力水平等同於不高於距地面8000呎左右的高度，相信航班無法維持應有的「客艙高度」需急降。