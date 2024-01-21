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港聞

港聞二

理大案被告還押中喪母 人道理由准保釋辦後事

【明報專訊】2019年理大衝突期間，大批市民前往尖沙嘴科學館一帶試圖接近校園，被控非法集結的9人中有2男認罪，餘下7人全部經審訊罪成，一併於昨天在區域法院求情。23歲次被告的母親上周因病過世，因還押未能陪伴在側見最後一面，希望法庭以「人道理由」批准他保釋處理母親後事，獲暫委法官黃士翔批准。患有髖關節發育不健全症的28歲女被告坐輪椅應訊，她昨撤銷擔保，與其餘被告一同還押，待案件本周六（27日）判刑。

辯方求情稱，各被告沒有領導角色，僅在場鼓勵其他人參加者，沒有暴力行為，部分人攜有的裝備非攻擊性；案中非法集結歷時僅13分鐘，涉及100至200人，沒有任何警員受傷，嚴重程度偏低，希望法官參考在同一事件分拆的另一宗非法集結案，以6個月為量刑起點。

中學兼職自立

領獎學金入大學

被告鄭康成（現23歲，下同）早前一直保釋候審，至上月12日被裁定罪成，須還押待原定昨日判刑，惟其母親上周因病過世，被告因在囚而未能見母親最後一面，辯方希望獲准保釋讓被告陪伴父親和處理母親後事。控方亦不反對保釋，黃官批准他在下周判刑前保釋外出。辯方又指鄭自中三做兼職和自立，但仍成績優異，拿獎學金入讀城大，以二級榮譽畢業，其間一直兼顧工作。

不少被告同樣擔當照顧家人的責任，王晋彥（24歲）10多歲時喪父，自此承擔照顧胞弟和母親的責任，被告任職汽車維修養家，同時考取半熟練技工資格，打算服刑後繼續進修，成為工程師；趙穎琪（26歲）的胞姊因車禍不良於行，趙辭職照顧姊姊，其間開設網上花店，希望刑滿後繼續進修。

另一被告單親家庭長大

抑鬱母主要照顧者

王伊婷（31歲）在單親家庭長大，是患抑鬱症的母親的主要照顧者，其友求情描述她曾以身驅保護暫托的唐狗，被數隻阿拉斯加犬咬傷入院；羅芷君（24歲）父親曾中風，一度肩負養家責任，現父親重投職場但收入銳減。

患有髖關節發育不健全症的葉佩珊（28歲）原獲保釋，她昨放棄擔保，還押候判，辯方透露她的右眼有青光眼，接近失明，另最近做手術在骨架安裝金屬釘，暫需用輔助架步行，希望在醫院服刑。

註冊護士賴恒基（31歲）則獲不同政見及內地同事撰求情信，顯示他候審期間繼續在醫管局工作，並自動請纓照顧新冠病人，自己亦染疫。辯方強調他本着醫者仁心到場救助傷者，犯案與政見無關。

兩名認罪的被告均在候審4年間繼續學業，鄧朗言（19歲）案發時還是15歲的中四學生，現已升讀港大，懲教署稱他還押期間守規矩、合作、有禮，建議他判入勞教中心，辯方希望昨天判刑，惟黃官表明需要押後處理；同樣認罪的吳鎮鋒（案發時19歲）候審期間完成浸大歷史系學士課程，畢業後工作供養家人，父親不幸患病去世，母親亦有頑疾，聽力受損。

【案件編號：DCCC 856/20】

（反修例風暴）

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