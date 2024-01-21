律師會查612基金投訴 嚴重個案送紀律審裁團

有個案涉未就反洗錢盡職調查

律師會表示，就投訴成立的個案將有不同程度處分，輕則發出警告信，最嚴重個案則轉交至律師紀律審裁團處理。律師會會長陳澤銘稱，現階段不適合評論個案進度或結果，待所有投訴調查有結論後，會盡快公布詳情。

大律師會裁投訴全不成立

律師會：調查方向不一樣

大律師公會日前公布612基金相關投訴，38宗全部不成立。陳澤銘解釋，律師會與大律師公會屬兩個不同的獨立專業團體，故調查方向不一樣，例如大律師只會透過律師與客戶聯繫，但律師則直接面對客戶，「我們（律師）有責任知道客戶的資料，即對客戶的盡職審查。律師亦有責任按反洗黑錢條例及律師會專業指引要求，對客戶盡職調查，這些都是律師會調查投訴的方向，有沒有違犯這些內部規則」。

陳強調，律師會作為香港律師的監管團體，非常重視會員的操守，會按既定程序處理投訴。所有被投訴人均有充足的答辯機會，而被轉介到律師紀律審裁團的被投訴人，亦可透過獨立運作的審裁團機制提出申訴。

審裁團終院首席法官委任

根據《法律執業者條例》第9條，律師紀律審裁團由終審法院首席法官委任，由不超過120名具有至少10年資歷的執業律師、不超過10名外地律師，以及不超過60名非法律專業人士組成。獲委任者可被審裁組召集人委任為審裁組成員，對關於事務律師、外地律師、實習律師、事務律師或外地律師的僱員的投訴個案進行審理和裁決。

《法律執業者條例》第10條亦訂明，審裁組有權作出其認為合適的命令，包括從律師登記冊上剔除有關律師的姓名、暫時吊銷其執業資格及罰款等。