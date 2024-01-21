金源米業5人被「炒」批假自僱 積金局跟進 公司稱「合作伙伴」 是終止服務協議

5人有固定工時環境 「被炒」無補償

本報兩度向金源米業查詢，公司日前重申，服務供應商與公司一直是合作伙伴，不存僱傭關係；拆櫃工人是由服務供應商自主管理和派遣，與公司無直接僱傭關係，故不涉勞工法例。金源稱已與服務供應商達成終止服務協議，決定純屬商業考量，感謝該供應商多年協助。

積金局昨回覆稱，若有涉事僱員懷疑僱主未安排他們參加強積金計劃，或有拖欠供款，應與局方聯絡。局方稱，自僱安排並非簡單由雙方協議或簽定「自僱人士」合約而定，須視乎實際上是否存有僱傭關係，例如對工作控制權、是否需承擔財務風險等。

投訴人：勞處巡查 經理要求穿制服

曾要求供強積金 獲發等額「鼓勵金」

投訴人黎先生稱，上月29日完成工作後，倉庫經理跟拆櫃工頭說「全部明天不用返工」，並已安排其他人接替。他不同意公司說他們是自僱者及個人承包商，舉例公司向他們提供工作用的手鈎，另勞工處人員巡查時，經理會要求他們穿著印有「金源米業」的制服；而他們2021年曾要求公司供強積金，惟公司無正面回應，其後每月向他們發放約1500元、相當於月薪5%「鼓勵金」代替。

黎說，當初由拆櫃工頭邀請加入，僅口頭確認僱傭關係，並無簽約，而經理以現金「支薪」，公司無提供醫保或其他福利。他說拆櫃員工作半年至6年不等，工頭則服務公司近40年，認為公司不近人情，各人作為家庭經濟之柱，要再搵工感壓力。

鄧家彪稱，涉事工人跟同一個「僱主」要求，在固定時間及地點工作，即使工頭負責管理工人及維持進度，惟最終公司仍具支薪的財政自主權，並具控制工時的業務自主權，亦須承擔虧蝕風險。擔任積金局非執董的鄧建議事主就公司未有供強積金向積金局求助，局方若認為個案合理，會安排代表入稟小額錢債審裁處，相關裁決將對事主日後向公司追討賠償更「水到渠成」。

勞處：倘實存僱傭關係 合約訂「自僱」非免責

關注勞工權益的工業傷亡權益會幹事劉家樂稱，法庭就是否「假自僱」有11項不同比重的準則，他考慮到涉事公司對投訴人的工時有較大控制權，加上提供制服和工具，不排除屬「假自僱」。他強調，「不論名義上是以什麼形式合作，亦無損勞資雙方實際的僱傭關係」，建議投訴人向勞工處求助。

勞工處回覆，如有人懷疑因「假自僱」而權益受損，可到勞資關係科求助。處方稱，若雙方實質上存在僱傭關係，即使僱主聲稱當事人為自僱，甚或僱員在合約中被稱為自僱，僱主仍須履行勞工法例責任，向被假稱為自僱的僱員償付可追溯的法定權益；僱主亦可能要負上相關刑責。

明報記者 施晉宇