HKSOS程式助定位搜救 一鍵駁999 上架兩周4000下載 救回頭暈行山客

記錄使用者活動 若無回應警或出動

警方昨舉行HKSOS啟動禮，警務處長蕭澤頤稱，自2019年起涉及行山的搜救個案累計逾3000宗，當中傷亡個案升近4倍，搜救過程涉及複雜的跨部門協調，最大挑戰是鎖定求助人位置，HKSOS可解決上述難題。

用戶若開始戶外活動，可按下快速開始按鈕，選擇活動類型（行山、滑翔傘、獨木舟）及時間，若原訂活動時間已到，但用戶未有選擇在程式內延長或結束，系統會隔一段時間再向用戶發通知，警方若評估用戶遇事風險高，便會傳送更多通知及聯繫其緊急聯絡人，甚至考慮轉介個案予報案中心。緊急聯絡人如有必要，亦可替事主向警方發求助信息。

警務處資訊系統部署理總警司莫俊傑稱，程式會在雲端系統記錄用戶預訂活動路線，若用戶一段時間內未有回應，座標又未有移動，警方或會派員搜索。至於如何判斷是否出動，他說每宗個案不同，會憑IT技術及傳統搜救智慧判斷。

警研雷達偵測求助信號 網絡欠佳亦可求援

用戶遇險時亦可按程式內的「SOS」按鈕，將求助信息傳送至999報案中心，警方便可透過程式了解其位置，搜索時亦可配合警方研發的Signal Radar，令搜救隊在無網絡覆蓋下偵測應用程式所發出的獨特求助信號。在網絡狀况欠佳下，程式亦可嘗試發SMS短訊求援。

緊急手機充電站 500米內無網絡可傳訊

另外，警方推出「HKSOS緊急站」試驗計劃，將在西貢設置5個提供手機充電位置、太陽能板及手動充電功能的緊急站，目前已建兩個，用戶可在試驗站約500米範圍內，毋須網絡及按下站前緊急按鈕，亦可傳送求助信息，惟功能受地形影響。警方稱未來會衡量使用狀况，每隔數月評估是否擴展計劃等。

HKSOS本月已在iOS及Andriod平台上架，累積逾4000次下載。警方上周日（14日）透過程式完成一宗搜救，一名32歲男子在水浪窩麥理浩徑行山，出發時下載HKSOS，途中感頭暈及疲倦，在程式按下SOS求助，警方接報後致電事主了解其位置，發現事主口述位置與程式定位不符，最後搜救人員憑程式定位尋獲事主。

警方搜救體系獲國際發明展獎項

警方的智慧搜救生態體系包括HKSOS、Signal Radar及為搜救人員提供實時定位、實時視頻傳輸和實時身體狀況監察的3R搜救方案（R-Map、R-Cam和R-Watch），獲去年日內瓦國際發明展3項評審團嘉許金獎。