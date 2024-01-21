冀徵費信息更入屋 謝展寰：檢視宣傳方式

謝展寰與環保署助理署長胡勁欣昨一同出席民建聯舉辦有關垃圾徵費的交流會。謝表示，垃圾徵費方案是「移風易俗」，明白部分市民不清楚執行細節，因此將法定生效日期延至8月，冀用更多時間解說。

陳志球昨在商台《政經星期六》表示，物管業界去年已預備好各項方案配合垃圾徵費，包括派前線員工完成相關培訓課程、向業主立案法團和住戶宣傳等，惟垃圾徵費較膠袋徵費複雜，仍有不少住戶稱不理解執行細節。他稱，業界不支持「包底」，希望達至源頭減廢的政策目的，而非在後續處理。

清潔業：不會分辨假袋 見綠袋就收

香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻在同一節目稱，清潔工人是政策「服務者」，不習慣處理行政問題，就如何處理違規垃圾亦有不同意見，而整個垃圾徵費系統首先要「統籌者」物管公司與業主組織商量使用哪種模式，形容衛生業界「正等緊落單」。她說，清潔公司希望以簡潔易明語言指示前線工友，讓他們安心，「總之違規垃圾不收，用指定膠袋就收。可能遲些會有『淘寶袋』，我講明我們不會進行分辨，總之綠色袋就照樣收」。

環保署昨發稿回應有意見擔心指定袋物料問題，強調選擇指定袋物料時已考慮耐用度和環保原則，故規定指定袋須含至少兩成回收膠。

明報記者

（垃圾徵費）