紅磡站舊月台擬展出退役列車 議員倡變博物館

若成事 直通車正式告終

港鐵昨回覆時未否認計劃，僅稱致力支持退役列車保育，各項計劃適時公布。港鐵承認直通車月台正用作停放列車，未回應是否取消，重申未有復運計劃，正與內地及港府保持溝通，有消息會發放。

舊紅磡站共有6個月台，1至4號月台昔日服務西鐵線（現為屯馬線）及東鐵線乘客，5及6號月台供直通車使用。隨屯馬線及東鐵線過海段先後於2021及2022年通車並搬到新月台載客，直通車自2020年新冠疫情起停運，舊月台前年起關閉。據了解，即將展示的3款退役列車包括有40年歷史、2022年退役的「烏蠅頭」，昨凌晨已運抵紅磡站；象徵九鐵及1982年鐵路電氣化、1999年退役後鮮再露面的「黃頭」列車明日拖運；歷史最悠久、電氣化後轉型協助鐵路維修、2021年退役的 「柴頭」將「殿後」。記者昨往紅磡站，發現車站大堂往舊月台電梯範圍圍封，告示稱封閉至今年第二季。

展出至少三代 包括「黃頭」及「柴頭」

九鐵前主席、實政圓桌立法會議員田北辰歡迎港鐵用舊月台展出列車，稱當年九廣鐵路亦在紅磡附近設車站，其後引入直通車等，建議港鐵長遠用月台及附近用地打造成鐵路博物館，介紹鐵路史及相關科技發展。曾任職港鐵的香港新方向立法會議員張欣宇亦認同將該處改建為博物館，稱本港需更多文化景點，鐵路文化值得推廣，惟料涉不少土地改劃，倡政府提供便利。

鐵路迷感興奮 盼設導賞團講史

關注鐵路組織「火車未到站」專頁創辦人紀俊安稱，鐵路迷圈內對消息相當興奮，尤其期待參觀象徵九鐵年代的「黃頭」列車，惟關注月台能否容納龐大人流，估計港鐵或以預先登記形式開放參觀。他說希望港鐵今次有別於在灣仔海濱展出「烏蠅頭」安排，引入導賞團深入介紹鐵路史及與本港城市發展關係。

對於舊月台發展博物館的建議，政府去年《施政報告》已提出重新規劃及發展紅磡站和周邊鐵路設施用地。發展局昨回覆時重申已邀請港鐵研究及於今年內提交方案，暫未收到，局方就用地未來長遠用途持開放態度。

明報記者 孫澤芳