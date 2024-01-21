海員俱樂部重建 11層鋼筋來源存疑 項目工程師倡鑿驗屋署正審議 議員：拆卸最穩妥

報告稱來自葵涌地盤 已通過測試

屋署指不足以證明屬同一批

屋宇署表示，去年接獲市民舉報後，遂聯絡相關項目註冊結構工程師，要求提交相關項目的鋼筋物料測試報告，對方呈交共17個批次的鋼筋測試報告，均符合規定，惟其中一份報告顯示，該項目29至39樓鋼筋批次是源自本應使用於葵涌打磚坪街105至113號發展項目（現為新式工廈iCITY，20層高）。署方表示，項目註冊結構工程師解釋，有關鋼筋到達葵涌地盤時已取樣並通過測試，部分其後轉送到中間道地盤使用。

屋宇署認為，測試報告不足以證明該批已通過測試的鋼筋確實就是運到中間道地盤使用的一批，項目註冊結構工程師本月中建議隨機鑿開部分結構組件已澆注的混凝土，抽取鋼筋樣本測試。署方稱正審議建議，以確保樓宇安全及釋除疑慮。

華營建築集團發聲明表示非常重視工程質量，施工及建材採購均遵從法規要求，一直主動配合相關部門查詢及工作；對於有關市場流言，一律不評論，若發現涉誤導或失實指控，將保留法律追究權利。

帝國集團回覆，自工程開展至今，已委聘註冊結構工程師，按照法例要求嚴格監督華營建築的各項工程，會繼續以嚴謹態度緊密跟進，確保建築物結構安全及工程質量。

海員俱樂部重建地盤去年3月曾發生4級大火。

選委界立法會議員林筱魯稱，現時屋宇署須確認中間道地盤的鋼筋來源，而抽取多少鋼筋測試是重要考量，因抽驗始終有限度，署方有權拒絕測試；從監管角度而言，拆卸重建是最穩妥做法。他說，地盤間轉移鋼材、但卻「貪方便」不按程序向屋宇署入則的情况，在行內非新鮮事，最擔心是鋼材來源不確定，影響樓宇結構安全。

業界：法例沒禁地盤間轉移鋼材

工程師學會前會長卜國明稱，法例沒禁止地盤間轉移鋼材，訂購時總預多些（buffer），但承建商需按程序向屋宇署申請，因每個項目設計不同，鋼材要求也不同。他說若建築工程出問題，通常用最可行方法補救，拆卸重建既不環保，影響亦很大。

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