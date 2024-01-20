一層七成單位賣淫 主腦業主等18人被捕

三合會操縱 位處皇冠大廈

警方去年初發現北角皇冠大廈其中一層十多個單位翻新後經營賣淫場所，有非本地女子以「一樓一」模式提供性服務，全盛時期全層24個單位中，17個被分租為29間劏房賣淫。

大廈無保安設施，嫖客可隨意出入，引起居民關注。警方過去10個月聯同入境處多次「放蛇」，拘捕近40名分別來自內地、泰國及印尼的性工作者，涉違逗留條件。

曾拘40妓女 賣淫未杜絕

多次行動後，警方仍發現不斷有非本地女子進駐單位賣淫，但涉案單位已減至少於4間，遂向相關處所租客、佔用人及業主發通知，指其單位經常用作賣淫，發現賣淫活動由三合會操縱。

東區警區特別職務隊聯同反三合會行動組，周三起連續兩日展開拘捕行動。被捕人中8男3女為涉案單位業主及租客，涉嫌「租客等准許處所用作賣淫」被捕，兩男一女骨幹成員涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」及「控制他人而目的在於賣淫」被捕，介乎35至73歲。

另外，警方聯同入境處在區內其他處所拘捕4名27至40歲的涉嫌賣淫內地女子，涉違逗留條件，檢獲大量避孕套、潤滑劑、漱口水等證物，除了4名內地女子，其餘被捕人均獲准保釋。

警方指該賣淫集團其中一名主腦以租上租形式向業主或租客租用指定房間；另一主腦負責招攬內地女子，安排到劏房提供性服務。

集團向性工作者提供日用品、避孕套等及收取犯罪得益，收取三成佣金，每月營業額約20萬元。