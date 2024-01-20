YouTuber讀社工 駐校實習兩日被停 床哥：有教師聯署促辭 樂善堂：查無此事 港專：信學生專業

樂善堂：有教師向港專反映

實習生「網上狀况」

網傳涉事學校是九龍樂善堂屬下中學，九龍樂善堂否認屬校教師聯署致函港專要求辭退某實習社工，稱「該屬校經調查及了解後，並無此事」，但有教師向港專反映「留意到該實習同學網上狀况」，港專稱將跟進。樂善堂又說，涉事屬校上學年起與港專合作，今次為個別事件，絕不會因此不提供社工實習機會予大專院校。

教育局稱已接獲學校通報，該校專業支援服務維持正常，將在不同階段為學校提供支援或意見。

已安排另一機構實習

陳鈺麟前日在Instagram發布影片，稱到中學任實習駐校社工兩天，獲學院告知遭該校有教師聯署要求辭退他，形容是「人生遇過最不公義、最難以接受的事」。他稱沒做犯法的事，「只是一個YouTuber偶爾拍攝搞笑的影片」，質疑該校教師「是不是很容易就去定義一個人？」

港專昨日召開記招回應，校長陳卓禧形容陳鈺麟從事社工志向很強，曾言冀協助網上接觸的個案。他說現今年輕人及社會有大轉變，社會工作迎來新挑戰，認同陳鈺麟「以比較新的手法，去接觸他想服務的對象」，對其駐校實習完全支持。同時陳卓禧提及香港屬多元化社會，寄語學生多考慮網絡時代下如何自處，稱每人一言一行相當透明，倘因一些事件「令別人覺得他的價值觀、他的操守有問題」，學生便需留意。

港專指以新手法接觸服務對象

不覺YouTuber身分違專業守則

港專社會科學院院長兼系主任崔日雄稱對陳鈺麟學習表現「完全信任」，「我哋都睇咗佢4年」，相信他有專業社工表現，亦知其YouTuber身分，不覺有違專業守則。崔說雖非完全掌握其私下或網上言行，但稱學生屬發放正能量，「不覺得（他的言行）有何影響社工的形象」。港專已安排陳在另一機構實習。

社福界立法會議員狄志遠認為，該名學生言論對教育界來說有點震撼，社會對社工有一定期望，社工要需尊重，否則會引起別人對其社工身分的不信任。狄志遠指學校單方面終止實習駐校社工「很罕見」，倘因學生具其他社會角色被辭退「不是很合理」，建議學校多與院校溝通，「有商有量」再作安排。

曾直播談召妓 涉粗口

陳鈺麟為YouTube頻道「JFFT」成員，頻道有約15萬人訂閱。他實習前的周一晚上曾直播，以「床哥心事台 叫雞篇」為標題，與網民討論召妓等內容，其間夾雜粗言穢語。