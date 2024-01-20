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港聞

港聞二

8警案被告：遮CCTV為趕昆蟲

【明報專訊】8名警員涉在深水埗通州街公園襲擊露宿者及誣衊藏毒等，案件昨在區院續審。控方播放被告錄影會面，被指遮掩閉路電視鏡頭的女警稱，當時因「唔鍾意」而想趕走空中昆蟲。本案唯一一名警長否認妨礙司法公正，「唔係警方砌生豬肉、毆打人哋」，又憶述時任泛民立法會議員邵家臻事後出席記者會，質疑「泛民議員背後推波助瀾」、「慫恿畀假證供」、「干預司法公正」。

庭上繼續播放第三被告梁飛鵬與警方的錄影會面，梁涉嫌踢打露宿者阮文山受查，他稱拘捕阮後對方要求入院治理。梁說不太記得當天情况，但「相信每一個警察都唔會唔記得有犯人投訴被打嘅事」，而阮沒投訴。

公園閉路電視片段顯示，第四被告龐雋詩疑向鏡頭擲濕紙巾遮蓋，她在錄影會面解釋，事發時「有隻嘢」在天空，於鏡頭上方，牠類似曱甴及昆蟲，是黑色的。被問及為何趕走牠，龐說「因為我唔鍾意」。第八被告陳守業另在會面稱「我無嘢講」。

被告警長質疑泛民慫恿給假證供

第五被告警長林華嘉被指在公園蒐證位置與同袍說法不符，林在錄影會面重申「我哋無夾口供」，內容「有少少出入好正常」。林自言拘捕後隨即記錄，若憑閉路電視片段跟他對質並不公平，他們不似美軍有鏡頭攝錄行動，不可能清楚記得每句說話。

林向警方澄清沒妨礙司法公正，他們因應康文署投訴拘捕3人，及後有人召開記者會，其間被捕者保釋外出，林稱有可能由泛民議員支付保釋金，反指有政黨「推波助瀾」及干預。

林屢次強調拘捕行動是合情、合法、合理，而非誣告，被捕者是毒販、不是露宿者，「心甘命抵畀人拉」，他們於案發當天直至上庭都無投訴。林又稱，警員知悉公園設置鏡頭，並在日光之下「見得人」情况下行事。聆訊周一（22日）續。

【案件編號：DCCC 123/21】

相關字詞﹕區域法院 意圖妨礙司法公正 警員犯法 通州街公園

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