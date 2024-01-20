懲教員涉伙4囚友 棍捅還押犯肛門 醫生稱留永久傷害 另有一同袍被捕停職

申保釋被拒 4月再訊

5名被告依次為二級懲教助理譚力翀（33歲）、李梓睿（19歲）、何力桓（20歲）、李宇軒（19歲）及林承蔚（20歲）。譚力翀案發時駐守壁屋懲教所，其餘4人是報稱無業的在囚者。各人同被控2023年12月26日在壁屋懲教所1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使趙姓男子（18歲）身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該男子。

控方昨在庭上申請押後案件以待進一步調查，完成後將索取法律意見。控方反對所有被告保釋，辯方為被告譚力翀申請保釋，其餘4人沒有保釋申請。署理主任裁判官劉綺雲聽畢雙方陳辭後拒絕保釋申請，5人均須還押。

疑玩樂時爭執 帶梯間施襲

據了解，事主在囚倉玩樂期間疑意外弄到涉案者，引發爭執。控方案情稱，各人前往無閉路電視覆蓋的梯間，其後有人要求事主脫褲、抓住事主頸部，另有人捉住事主手臂和在旁觀看。事主被制服在地面後，有人涉嫌用木棍多次戳向事主肛門，動作歷時半分鐘，導致事主肛門嚴重受傷和流血。

據悉，控方案情稱有人護送事主到懲教所其他樓層休息，事主輾轉送往壁屋監獄醫院和伊利沙伯醫院，驗出肛門撕裂及直腸穿孔，需做直腸手術和安裝人造口，醫生稱傷害為永久。截至昨日事主仍未出院。

事主須做直腸手術裝人造口

警方昨午稱，涉案5名被告外，餘下一名被捕者已獲准保釋候查，本月下旬須向警方報到。懲教署早前表示，收到還押者家屬投訴後，按既定機制將個案轉交警方跟進調查，並將涉案一名二級懲教助理及一名一級懲教助理停職。據懲教署網頁，壁屋懲教所專收押14至20歲年輕男犯人。

【案件編號：KTCC127/23】