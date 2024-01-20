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港聞

港聞二

消息：深圳灣口岸擬農曆年5日通宵

【明報專訊】去年除夕倒數煙花匯演後大批內地客因交通及口岸服務時間問題滯留在港，政府早前稱會與內地商討增加24小時通關口岸及延長鐵路口岸開放時間。本報綜合多個消息渠道獲悉，政府初步計劃年三十至年初四（2月9至13日）深圳灣口岸24小時通關，羅湖口岸於年三十及年初二（2月11日）延長開放時間至翌日凌晨2時，落馬洲支線口岸開放時間暫維持不變。

羅湖年三十初二延時

保安局和運輸及物流局回覆稱可參考特首李家超周二於行政會議前見傳媒的說法。李家超當時稱正與內地探討如何開通更多24小時通關口岸或延長口岸運作時間，形容進展順利，雙方態度積極，有細節安排會公布。港鐵昨回覆稱正與相關政策局及持份者保持緊密溝通，會積極配合相關政策決定。

初一花車巡遊 田北辰憂再「出事」

實政圓桌立法會議員田北辰稱，年初一晚復辦的花車巡遊約晚上9時45分完結，最後一輛花車約10時半到尖沙嘴，年初二的煙花匯演則料8時半便完結，加上早前除夕倒數亦有煙花，相信再來觀賞的內地旅客人數較少，故他認為年初一晚更有需要延長鐵路口岸服務時間，對羅湖口岸年初一晚不會延長服務「莫名奇妙」。

田透露昨與港鐵開會了解安排時，港鐵稱需維持維修時間，難一連3日均延長跨境線服務時間至凌晨，故他提出一連3日開放至午夜12時，相信已夠旅客過關及港鐵維持維修時間。他說如消息屬實，對港鐵失望，擔心初一晚會再「出事」。

現時深圳灣口岸的旅檢及私家車客運通關服務開放至午夜12時，羅湖口岸亦是開放至午夜12時，東鐵線金鐘站往羅湖站的尾班車約11時開出；落馬洲支線口岸開放至10時半，金鐘站往落馬洲站的尾班車約9時半開出。

相關字詞﹕落馬洲 羅湖 通關 深圳灣口岸

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