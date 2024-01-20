曾指示隨報贈「反送中」長幡 支持1/3訂閱費撥捐示威者

控方昨日提及2019年6月一段由黎智英發送給張劍虹的信息：「星期日遊行泛民想我們印十萬張長幡35寸長15寸闊，派給遊行人士，給他們從家裏的窗口放出來。紅底黑 反送中 三個大字，請劍虹寫毛筆大字。」惟《蘋果》沒有在6．16當日隨報派發長幡，「黎生臨時指逃犯條例延期、有人因為逃犯條例自殺，泛民嘅李卓人就話唔派住」。

另外控方提到2019年6月15日，張劍虹向黎智英傳信息建議「就今次出來抗爭的人日後療傷和訴訟，我們可以在三元手續費撥一元成立基金協助」，其後黎回覆：「非常好idea！」7月5日張向黎發信息稱「今日凌晨2am，港蘋付費總人數已過30萬」、「老闆，每三十萬人付費我們會推播告訴讀者，並告知會開票捐三十萬給反送中訴訟基金」。張解釋，黎當時批准以《蘋果》名義，從每賺取的3元手續費中捐出1元。

（黎智英案）