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港聞

港聞二

曾指示隨報贈「反送中」長幡 支持1/3訂閱費撥捐示威者

【明報專訊】前《蘋果》社長張劍虹昨指證《蘋果》支援泛民及社運人士，提及黎智英曾應泛民要求，指示張劍虹用毛筆字書寫「反送中」大字，並將大字印在十萬張長幡上，讓示威者參加民陣發起的2019年6月16日反修例遊行時使用。張劍虹亦曾向黎智英提議，從每名《蘋果》訂閱用戶已付的3元手續費，捐贈當中1元給民間的基金，用作支援在反修例事件中受傷及被捕的示威者。

控方昨日提及2019年6月一段由黎智英發送給張劍虹的信息：「星期日遊行泛民想我們印十萬張長幡35寸長15寸闊，派給遊行人士，給他們從家裏的窗口放出來。紅底黑 反送中 三個大字，請劍虹寫毛筆大字。」惟《蘋果》沒有在6．16當日隨報派發長幡，「黎生臨時指逃犯條例延期、有人因為逃犯條例自殺，泛民嘅李卓人就話唔派住」。

另外控方提到2019年6月15日，張劍虹向黎智英傳信息建議「就今次出來抗爭的人日後療傷和訴訟，我們可以在三元手續費撥一元成立基金協助」，其後黎回覆：「非常好idea！」7月5日張向黎發信息稱「今日凌晨2am，港蘋付費總人數已過30萬」、「老闆，每三十萬人付費我們會推播告訴讀者，並告知會開票捐三十萬給反送中訴訟基金」。張解釋，黎當時批准以《蘋果》名義，從每賺取的3元手續費中捐出1元。

（黎智英案）

相關字詞﹕蘋果日報 張劍虹 李卓人 黎智英案 港區國安法

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