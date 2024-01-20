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港聞

港聞二

指黎嫌催谷遊行不夠熾熱 接續訪問林榮基彭定康

【明報專訊】黎智英為了「力谷」市民參與2019年4月28日遊行，前《蘋果》社長張劍虹憶述2019年4月他正於台灣公幹，黎指示他訪問曾在內地被拘留、當時已流亡台灣的銅鑼灣書店前店長林榮基；《蘋果日報》翌日以頭版刊出訪問，惟黎仍覺得遊行氣氛不夠熾熱，繼而透過「香港監察」創辦人羅傑斯聯絡前港督彭定康，訪問他評論修例，內容在網頁和實體報章刊出。

遊行前見報 林榮基籲港人唔好再瞓

控方向張劍虹展示一則2019年4月26日黎智英轉發給張的對話截圖，黎在該信息提及兩個人名，分別為林榮基及廖中仁，稱「要用林榮基的新聞催谷廿八號大遊行」，《蘋果》已有林的獨家圖片，只欠訪問，稱一定要成功聯繫林榮基。

張稱不認識廖中仁，但從信息推測，廖是香港電台攝影師，林榮基則遭內地通緝；而該遊行是指2019年4月28日的反修例遊行。由於張當時身在台灣，他遂按黎指示與台灣《蘋果》攝影師接觸林，當日即寫成報道，寄送予台蘋社長陳裕鑫和香港《蘋果》總編輯羅偉光，吩咐羅盡快在網上發布。張亦聯絡負責實體報章的副社長陳沛敏，告知她會製成頭版報道的決定。

彭定康受訪稱修例損核心價值

《蘋果》翌日將該訪問刊於頭版（見表），內文提到林「投奔免於恐懼的自由」、「痛心香港已淪陷」，期望「香港人唔好詐瞓」。張解釋林是以「被壓迫的香港人」的過來人身分呼籲港人上街遊行。控方問為何會引述部分林的說話，張稱因為較傳神，「香港人會比較有感覺啲」。

張續稱，見報當日黎再發信息給他，表示覺得林的訪問對催谷遊行有幫助，但仍然不夠熾熱，「畀我感覺佢（黎）未夠滿意」。黎轉發他與「香港監察」創辦人羅傑斯的對話給張，黎談話間提出「不情之請」，望羅邀請前港督彭定康受訪。

羅傑斯其後將彭定康回覆他的信息轉發給黎，黎再傳予張，最終於4月27日刊登網上版訪問，翌日刊於報章。據信息內容，彭定康認為修例勢破壞香港核心價值、穩定和安全，製造恐懼和不安，攻擊一國兩制和法治。

（黎智英案）

相關字詞﹕彭定康 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 張劍虹 黎智英案 林榮基 反修例遊行

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