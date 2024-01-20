明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

張劍虹：黎晤彭斯雀躍 編採變偏激 談制裁愈趨頻密 同感興奮相信運動「有希望」

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》被控串謀勾結外國勢力案，昨踏入第13日審訊。前《蘋果》社長張劍虹續作供，指黎為了催谷反修例遊行，吩咐他發布鑼灣書店店長林榮基及前港督彭定康的訪問，以及製作「反送中」文宣（見另稿）。張亦提到黎在2019年7月與美國時任副總統彭斯等人會面後「都幾雀躍」，開始頻密談論制裁；事件也令張有感而發，「嘩！黎生真係可以上白宮，真係可以將香港情况講番美國官員聽」、「我覺得場運動好似有希望」，而《蘋果》的編採方針也變得「偏激」，偏向同情示威者。

黎智英昨晨身穿啡色皮褸，由懲教人員押送到庭，展出燦爛笑容向家人揮手。控方昨於屏幕上展示多段信息及文章，法官杜麗冰一度關注黎能否看得清畫面。辯方大律師關文渭透露黎有眼疾，最近完成手術後視力退化，依賴控方口頭讀出的信息理解審訊內容。雙方經商討後，懲教人員安排黎由被告欄的後排移到前排觀看屏幕，控方亦放大屏幕內的信息。

黎上節目談制裁 着張做大啲

控方副刑事檢控專員周天行呈上黎智英與張劍虹的WhatsApp信息提問，當中在2019年7月11日，黎轉發由美國國務院前資深顧問惠頓（Christian Whiton）傳送給前副國防部長Paul Wolfowitz的電郵，夾附彭博社文章，報道黎與美國時任副總統彭斯和國務卿蓬佩澳會面，文中描述惠頓是「壹傳媒的代表」。張劍虹在庭上供稱沒有接觸過惠頓，「唔清楚」黎智英與他有否聯繫。

張詫異「原來真可去到白宮」

控方又呈遞《蘋果》在7月25日發布文章，報道黎智英接受民主黨前主席何俊仁的《細說中南海》節目訪問，談到黎的美國之行，又指反修例運動愈來愈需要國際支持。張憶述黎曾跟自己說過上述訪談內容，並着他跟進報道，「做得大啲」，故他通知《蘋果》總編輯羅偉光跟進，例如以更詳盡的篇幅報道、推送通知等。張亦補充，這是黎首次公開呼籲美國制裁中港官員，但以往黎私底下「都有講呢啲說話」。

提問繼續圍繞黎的美國之行，張劍虹供稱事後才知道黎與美國官員會面，亦隔了一段時間才與黎討論此事，形容黎「見完呢啲美國官員，佢都幾雀躍，佢覺得會對呢場（反修例）運動有幫助」，但黎沒有講過為何要見美國官員。

張又憶述，得知黎與美國官員會面後覺得「有啲high（興奮），原來真係可以去到白宮」，又感反修例運動「有希望」，他亦觀察黎事後「講制裁嘅嘢開始愈嚟愈多」。黎智英在庭上此時開始低頭抄摘筆記。

指黎內部言論令編採同情示威

控方亦關注黎訪美對《蘋果》編採政策的影響，張形容《蘋果》的編採「後來愈嚟愈激烈、偏激，可以話係」，黎會在「飯盒會」等不同場合發表「示威抗爭、和勇唔好分化、唔好被人分化」、「抗爭係長期性」等言論，令《蘋果》對反修例中的暴力場面或激進情况「比較似會報道同情（的角度）」，並歸咎港府和中共「逼成咁」。

張劍虹又稱，黎曾在台灣《蘋果》的「飯盒會」下達指示，吩咐每星期訪談影片由4段增至40段，又吩咐張回港後跟進香港《蘋果》的訪談影片，包括聯絡反對派、泛民人物做訪談。黎又建議邀請抗爭者分享抗爭的緣由、經歷、苦况，直播放上動新聞平台；但很多抗爭者不願意「上鏡」做直播節目，其後改用訪問形式錄製節目。

張劍虹又補充，訪談影片由羅偉光統籌，羅則向他負責，他則「跟住黎先生嘅指示去執行」。審訊下周二（23日）續，張劍虹將繼續作供。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

相關字詞﹕高等法院 蘋果日報 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 張劍虹 黎智英案 港區國安法

上 / 下一篇新聞

劇協逐點駁藝發 批欠辯解促撤指控 會長稱兩嘉賓關藝術 楊潤雄：「扼殺創作」論混淆視聽
劇協逐點駁藝發 批欠辯解促撤指控 會長稱兩嘉賓關藝術 楊潤雄：「扼殺創作」論混淆視聽
涉612基金38大律師 公會：無證據專業失當
涉612基金38大律師 公會：無證據專業失當
委派律師比例維持100% 法援署：避過度集中
委派律師比例維持100% 法援署：避過度集中
正生將換校長 前校監：學員伙食需賒數 林希聖稱凍戶另影響支薪 當局指陳兆焯不宜續任
正生將換校長 前校監：學員伙食需賒數 林希聖稱凍戶另影響支薪 當局指陳兆焯不宜續任
慈善規管例10年無下文 議員斥損捐款信心
慈善規管例10年無下文 議員斥損捐款信心
消防處理車禍猝逝 處長：深感哀痛
消防處理車禍猝逝 處長：深感哀痛
警隊偕3院校推學警預備課程 修畢可入學堂
警隊偕3院校推學警預備課程 修畢可入學堂
指黎嫌催谷遊行不夠熾熱 接續訪問林榮基彭定康
指黎嫌催谷遊行不夠熾熱 接續訪問林榮基彭定康
曾指示隨報贈「反送中」長幡 支持1/3訂閱費撥捐示威者
曾指示隨報贈「反送中」長幡 支持1/3訂閱費撥捐示威者
消息：深圳灣口岸擬農曆年5日通宵
消息：深圳灣口岸擬農曆年5日通宵
懲教員涉伙4囚友 棍捅還押犯肛門 醫生稱留永久傷害 另有一同袍被捕停職
懲教員涉伙4囚友 棍捅還押犯肛門 醫生稱留永久傷害 另有一同袍被捕停職
涉連登貼煽動文 國安拘35歲無業男
涉連登貼煽動文 國安拘35歲無業男
8警案被告：遮CCTV為趕昆蟲
8警案被告：遮CCTV為趕昆蟲
YouTuber讀社工 駐校實習兩日被停 床哥：有教師聯署促辭 樂善堂：查無此事 港專：信學生專業
YouTuber讀社工 駐校實習兩日被停 床哥：有教師聯署促辭 樂善堂：查無此事 港專：信學生專業
理大突圍11人囚46至61月 1以區院最高刑期量刑
理大突圍11人囚46至61月 1以區院最高刑期量刑
釀9案停查 男警涉訛稱投訴人不追究被控
釀9案停查 男警涉訛稱投訴人不追究被控
一層七成單位賣淫 主腦業主等18人被捕
一層七成單位賣淫 主腦業主等18人被捕
性侵襲擊思覺失調鄰居 男子囚66月
性侵襲擊思覺失調鄰居 男子囚66月
野豬墮坡受困 漁署「人道處理」
野豬墮坡受困 漁署「人道處理」
九市速遞：國泰蛇口開貴賓室 可預辦登機 兼託運行李 船程30分鐘赴港機場
九市速遞：國泰蛇口開貴賓室 可預辦登機 兼託運行李 船程30分鐘赴港機場
九市速遞：深中通道行車收費 擬66元起
九市速遞：深中通道行車收費 擬66元起
九市速遞：試運1月 大橋遊迎3.3萬客
九市速遞：試運1月 大橋遊迎3.3萬客
九市速遞：粵港賽馬研24小時通關
九市速遞：粵港賽馬研24小時通關
灣區手記：「無人」駕駛
灣區手記：「無人」駕駛
【Emily】港島線告別首代列車 月底起換國產
【Emily】港島線告別首代列車 月底起換國產
【Emily】財會通過22.8億「嬰兒獎金」撥款 狄志遠唯一反對
【Emily】財會通過22.8億「嬰兒獎金」撥款 狄志遠唯一反對
【Emily】消費信心指數跌 周浩鼎：市民悲觀因未掌握經濟數據
【Emily】消費信心指數跌 周浩鼎：市民悲觀因未掌握經濟數據
【Emily】將卸任中大院長 陳家亮做醫委
【Emily】將卸任中大院長 陳家亮做醫委
【Emily】廉署為體育界辦防貪課程
【Emily】廉署為體育界辦防貪課程