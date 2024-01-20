張劍虹：黎晤彭斯雀躍 編採變偏激 談制裁愈趨頻密 同感興奮相信運動「有希望」

黎智英昨晨身穿啡色皮褸，由懲教人員押送到庭，展出燦爛笑容向家人揮手。控方昨於屏幕上展示多段信息及文章，法官杜麗冰一度關注黎能否看得清畫面。辯方大律師關文渭透露黎有眼疾，最近完成手術後視力退化，依賴控方口頭讀出的信息理解審訊內容。雙方經商討後，懲教人員安排黎由被告欄的後排移到前排觀看屏幕，控方亦放大屏幕內的信息。

黎上節目談制裁 着張做大啲

控方副刑事檢控專員周天行呈上黎智英與張劍虹的WhatsApp信息提問，當中在2019年7月11日，黎轉發由美國國務院前資深顧問惠頓（Christian Whiton）傳送給前副國防部長Paul Wolfowitz的電郵，夾附彭博社文章，報道黎與美國時任副總統彭斯和國務卿蓬佩澳會面，文中描述惠頓是「壹傳媒的代表」。張劍虹在庭上供稱沒有接觸過惠頓，「唔清楚」黎智英與他有否聯繫。

張詫異「原來真可去到白宮」

控方又呈遞《蘋果》在7月25日發布文章，報道黎智英接受民主黨前主席何俊仁的《細說中南海》節目訪問，談到黎的美國之行，又指反修例運動愈來愈需要國際支持。張憶述黎曾跟自己說過上述訪談內容，並着他跟進報道，「做得大啲」，故他通知《蘋果》總編輯羅偉光跟進，例如以更詳盡的篇幅報道、推送通知等。張亦補充，這是黎首次公開呼籲美國制裁中港官員，但以往黎私底下「都有講呢啲說話」。

提問繼續圍繞黎的美國之行，張劍虹供稱事後才知道黎與美國官員會面，亦隔了一段時間才與黎討論此事，形容黎「見完呢啲美國官員，佢都幾雀躍，佢覺得會對呢場（反修例）運動有幫助」，但黎沒有講過為何要見美國官員。

張又憶述，得知黎與美國官員會面後覺得「有啲high（興奮），原來真係可以去到白宮」，又感反修例運動「有希望」，他亦觀察黎事後「講制裁嘅嘢開始愈嚟愈多」。黎智英在庭上此時開始低頭抄摘筆記。

指黎內部言論令編採同情示威

控方亦關注黎訪美對《蘋果》編採政策的影響，張形容《蘋果》的編採「後來愈嚟愈激烈、偏激，可以話係」，黎會在「飯盒會」等不同場合發表「示威抗爭、和勇唔好分化、唔好被人分化」、「抗爭係長期性」等言論，令《蘋果》對反修例中的暴力場面或激進情况「比較似會報道同情（的角度）」，並歸咎港府和中共「逼成咁」。

張劍虹又稱，黎曾在台灣《蘋果》的「飯盒會」下達指示，吩咐每星期訪談影片由4段增至40段，又吩咐張回港後跟進香港《蘋果》的訪談影片，包括聯絡反對派、泛民人物做訪談。黎又建議邀請抗爭者分享抗爭的緣由、經歷、苦况，直播放上動新聞平台；但很多抗爭者不願意「上鏡」做直播節目，其後改用訪問形式錄製節目。

張劍虹又補充，訪談影片由羅偉光統籌，羅則向他負責，他則「跟住黎先生嘅指示去執行」。審訊下周二（23日）續，張劍虹將繼續作供。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）