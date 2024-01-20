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港聞二

警隊偕3院校推學警預備課程 修畢可入學堂

【明報專訊】警察學院將於今年9月起與3間專上院校合辦「應用教育文憑—學警預備訓練」課程。計劃暫試行3年，首輪料招收約90人，第一批學員最快明年7月入班。學員課程期間通過警員遴選程序並修畢課程，便相當於達到中學文憑試5科第二級水平，可入警察學院接受基礎訓練。警察招募組警司陳杰峰稱，不論是課程學員或其他形式的投考者，整個遴選都用「同一把尺」，「不會因是學員而有更多着數」，期望令學員的能力達到水準。

一年學費約4萬 試行3年首輪招90人

警方昨在黃竹坑警察學院與合辦課程的明愛社區書院、香港專業進修學校及香港科技專上書院代表簽署合作備忘錄。陳杰峰稱，考慮到現今社會經濟狀况、未來人手需求，以及曾開辦少年警校的經驗，萌生研究合辦應用教育文憑的計劃，期望對中六離校生及21歲或以上有志投考警隊者，加強其對警隊訓練的預備及獲得投考資格的機會。

為期一年的全日制課程將於2024/25學年開始，學費介乎約3.9萬至4.3萬元，合共600個時數，其中420小時由專上院校提供，包括300小時必修科目及兩個各60小時的補充科目；另有180小時為學警預備訓練的選修群組，由警察學院教官免費提供，包括警隊實務、入職準備、體能建立及思維啟發，涵蓋紀律和留宿訓練。

不達標可補考 時數不夠亦可補

去年《施政報告》提及開展愛國主義教育，被問到課程有否相關元素，警察學院基礎訓練學校校長曾昭棠稱在「體能建立及思維啟發」中，將教授學員作為警察怎樣服務市民，以及作為中國國民怎樣維護國安等。

應用教育文憑課程屬資歷架構第三級別，自2023/24學年起取代毅進文憑課程，修畢後相當於中學文憑試5科第二級水平（包括中文和英文），符合投考警員的基本學歷要求。陳杰峰稱，若學員在課程不達標，警察學院會有補考協助達到標準；若學員上課時數不達標，則會安排至相關院校完成有關課程，形容安排如「旋轉門」。他期望日後擴展課程至其他專上院校。

有興趣者可在應用教育文憑網站報讀，兩輪招生分別在2月28日及7月21日截止。警方數據顯示，在2023/24財政年度，去年4至12月收到9690份投考警隊申請，多於前年同期申請數字；投考見習督察及警員的，則分別較前年同期升約五成半及六成多。

相關字詞﹕應用教育文憑 警察學院

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