消防處理車禍猝逝 處長：深感哀痛

遺妻女 處方：當值間無申報不適

涉事交通意外發生於昨早11時許，一輛私家車在北大嶼山迪士尼神奇道迴旋處沿外線行駛，當時右線一輛旅遊巴駛出迴旋處擬轉入幻想道，兩車相撞，一同衝上草叢，私家車向左翻側，28歲林姓女司機被困車內一度昏迷，其後由消防員救出，她頸部受傷，半清醒下由救護車送往瑪嘉烈醫院，經治理回復清醒，昨晚出院。旅遊巴無人受傷，39歲蘇姓男司機在場接受警方調查。

消防處昨天發稿表示，隸屬竹篙灣消防局的邱耀文，昨早處理該宗交通意外期間突然暈倒，在場同事即時為邱做心肺復蘇法，並以自動心臟除顫器急救。邱昨午12時6分送院，延至下午3時8分證實不治。死者家屬、同袍及楊恩健趕到北大嶼山醫院了解。

處方回覆本報稱，邱周三早上9時落更後休息兩日，昨早9時再當值，當值期間邱並無申報身體不適，亦無身體不妥；據處方紀錄，邱過往無診斷有長期病患或接受過大型手術。據悉事主有吸煙習慣。

任職31年屢獲嘉獎 兩局長發稿致哀

楊恩健稱邱耀文一直克盡厥職，服務消防處逾31年，工作表現優秀，曾獲香港消防事務長期服務獎章（第一加敘勳扣）、政務司長感謝狀及高級指揮官嘉許狀。楊對痛失盡忠職守的同事非常難過和惋惜，稱部門上下均十分難過和痛心，已代表所有同事向邱的家屬致以最深切慰問。消防處福利組正與死者家人保持聯繫，會提供一切協助。處方facebook及instagram社交帳號的部門徽章昨晚轉成黑白色。保安局長鄧炳強及公務員事務局長楊何蓓茵分別發稿稱對事件感難過。

消防處職工總會主席聶元風表示，處方要求人員每年做體能測試，涵蓋體適能、心肺功能及耐力等，據他了解邱一向保持良好體能。被問到應否增設優惠鼓勵定期體檢，他稱現時處方無要求人員每年體檢，惟他歡迎當局增加誘因，讓人員因應個人需要自願體檢。