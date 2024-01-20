正生將換校長 前校監：學員伙食需賒數 林希聖稱凍戶另影響支薪 當局指陳兆焯不宜續任

明報記者 劉思昆 梁敏琪

政府發言人表示，部門與正生書院代表前日會面，校方提及資金營運問題，禁毒處請校方盡快提供開支預算，以便警方跟進，正等候正生書院回覆。教育局已與校方會面，商討學校運作、學生（包括今屆DSE考生）學習及學校行政安排等，責成學校盡快交報告交代，局方會繼續與相關部門和學校緊密聯繫，學生和教職員如有需要亦可與教育局聯絡。發言人強調，警方對正生會銀行帳戶採取必要措施，防止資金轉移境外，目的是保障正生會及正生書院的財產，防止市民捐款被挪用，並非針對書院。

林：如有個案續接收 陳有向職工交代帳目

林希聖表示，正生會帳戶數日前支付800萬元予工程商解決糾紛，目前結餘約300萬至400萬元，惟因被凍結，學員伙食費「（未來）一個月都找不到」、只可「賒數」，也不知如何向教師「出糧」，已向當局反映，待部門協調。他稱，如有需要轉介個案至正生會，仍會接收，但強調若財政「冧咗」便無法處理。他又說，陳兆焯昨亦向核心職工交代帳目，但涉及案情未能透露，自己目前無回港計劃，但在適當時候「盡量都想講番（清楚）」、「醜婦終需見家翁」。

一被捕董事稱未見過數簿 指陳林黑箱作業

4名被捕正生會董事昨日獲准保釋，2月中旬須向警方報到。被捕董事李永雄昨稱，正生會權力在陳兆焯、林希聖兩人身上，「自己見都未見過數簿」，過往曾在董事會勸兩人公開正生會財政，避免將「公家錢」轉入私人帳戶，否則屬違法，惟兩人「黑箱作業」，款項只轉入兩人的私人帳戶。他強調自身無辜，警方亦知道帳目「完全冇經我哋手」。李又說，兩人一個多月前飲茶期間提到，發起籌款後收到「好多奉獻」，計劃轉至美、英發展「正生」事工，他認為「講出來係幾好，好正當、幫人，但手段錯」。他自言後悔擔任正生會董事，正想方法盡快辭任，又說已聯絡不到陳、林二人，希望二人回港面對自己的責任，讓正生會支持者充分知道捐款去向。

7學生將考DSE 教師：收到三四家長查詢

本報記者昨早到正生書院位於芝麻灣的校址了解，職員陸續回校參與視像會議。書院教師梁寶儀昨早在校外稱收到三四名家長查詢，憂慮事件影響學生備戰文憑試，但未有透露有否家長提出接走同學。她引述有學生表明支持正生會、讚校方做法透明，教職員與身在外地的陳、林保持聯絡，會繼續守護學生，努力與他們備試。

立法會議員鄧家彪稱，政府要確保同學有穩定學習環境，尤其7名應屆考生僅餘數月便要考試，理解如為涉案戶口解凍會有資金轉移風險，建議參考臨時清盤人做法，由社會有公信力者進場處理財務問題。鄧稱據他了解，17名學生約有一半未成年，部分本身非戒毒者、屬自願就讀，建議當局提供其他合適機構供有疑慮的家長選擇，而非被動地由家長自行安排。

鄧家彪促當局交代對書院態度

他重申正生會董事被捕未必代表正生書院有問題、不適合教學，但當局要盡快交代對書院營運的態度，「仲可唔可以收第18個同學？」