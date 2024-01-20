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涉612基金38大律師 公會：無證據專業失當

【明報專訊】警方國安處2022年5月調查「612人道支援基金」案件時，指控有大律師和律師涉嫌專業失當並向兩個律師會投訴。大律師公會經一年多調查，稱無證據38名涉事大律師專業失當，也無任何不誠實行為或刑事成分，裁定投訴不成立及終結調查。當中，4名涉事大律師涉未保存部分文件紀錄，技術上違反大律師《行為守則》，公會將去信敦促遵守規定。至於律政司長去年投訴遭國安處通緝的法律界前議員郭榮鏗，據本報了解公會仍在調查。

4人涉技術違規 將去信敦促守規

政府今年內將就《基本法》23條立法，被問到2003年立法不成、今次捲土重來對政府有何建議，大律師公會主席杜淦堃說「2003年是很久之前的事，好多事同2003年不同」，重申希望政府聆聽各界意見。

就涉及「612人道支援基金」投訴，杜淦堃昨指出，公會接獲投訴後成立包括他及6名有司法經驗資深大律師組成的專責小組調查，花上大量資源及時間，確保結果穩妥。他形容，一如法庭裁決，「可能一些人接受，有些人不解，不是每個人都滿意，我們會盡力向公眾解說」。

行會成員兼資深大律師湯家驊說，大律師職責是任何人都要代表，獲得法律代表也是法治重要基礎。他稱，事件背景政治上雖敏感，但過去也有人捐錢協助被告打官司，也不是犯法，不應因涉反修例風波就有別，「不代表這些（涉案）人不需要法律代表」。

涉事38名大律師被指在反修例案件收取612基金款項，有7人被指聲稱「義助服務」但收取費用，涉誤導法庭。公會調查後裁定投訴不成立，涉事大律師能證實其義務參與、無收取分文，或從無表明以義務方式委聘；另有24人出示文件證明無繞過事務律師收取支票，餘下兩人提交大部分文件紀錄，裁定無證據證明繞過事務律師，但涉技術違規（見表）。

不感投訴瑣碎 盼提同業維護誠信

杜淦堃說，事件涉及38名大律師，反修例案件亦眾多，處理時間緊迫，對法律界影響史無前例，加上外界未必完全理解大律師收費模式，「所以他們對大律師行為提出疑問，也不難理解」，不認為投訴瑣碎。他希望事件提醒大律師須嚴格遵守《行為守則》，維護公會最高誠信標準，避免外界質疑。

葛珮帆倡警上訴 林新強：信公會無偏幫

根據程序，大律師公會執委員裁定毋須轉介紀律審裁團後，投訴人有權向高等法院首席法官上訴。民建聯議員葛珮帆質疑，若612基金涉違《港區國安法》，涉事大律師仍有嫌疑，認為警方應上訴。法律界議員林新強則說，信任公會的決定是經過嚴格考慮、不偏幫任何人，也相信法庭不想干預專業團體的決定。警方回覆查詢時無回應會否上訴，稱會按實際情况依法與各持份者緊密溝通協作。

相關字詞﹕基本法23條 國安處 612人道支援基金 大律師公會

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