明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

劇協逐點駁藝發 批欠辯解促撤指控 會長稱兩嘉賓關藝術 楊潤雄：「扼殺創作」論混淆視聽

【明報專訊】藝發局扣減去年舉辦的第31屆「香港舞台劇獎頒獎禮」資助，指邀請漫畫家尊子及記者蔡玉玲任頒獎嘉賓、司儀以「紅線」為話題等有損局方聲譽。主辦單位香港戲劇協會昨就指控逐一反駁，稱兩名嘉賓工作均與藝術相關，而司儀的言論僅以幽默方式反映創作者憂慮。會長馮祿德質疑藝發局從沒提供辯解機會，要求局方收回指控，「我們自己都有聲譽、尊嚴，不可以你鍾意說是就是」。文體旅局長楊潤雄昨首度就事件表態，透過新聞稿支持藝發局，反駁有意見稱是次決定扼殺創作空間「實屬本末倒置、混淆視聽」。

消息稱資助原過評審 最終審議拒絕

另外藝發局早前通知劇協，因競爭劇烈及資源有限未能資助新一屆香港舞台劇獎頒獎禮。本報從多於一個消息獲悉，有關資助申請通過評審員的審批階段，惟藝發局內部最終審議時考慮到上屆頒獎禮損害局方聲譽，終拒絕申請。本報向藝發局主席霍啟剛查詢，截稿前未獲回覆。

劇協昨日召開記者會回應藝發局說法，並要求局方收回指控，同時重新制訂處理投訴和查詢的機制，以免遭濫用。馮祿德稱多年來頒獎禮主題及嘉賓人選均毋須藝發局批准。對於藝發局質疑邀請「當時充滿新聞話題」的尊子及蔡玉玲任頒獎嘉賓，馮祿德稱二人分別是資深漫畫家和紀錄片編導，反問漫畫及電影是否不屬藝術，又說過去曾邀時裝、化妝、體育及新聞界代表任頒獎嘉賓。他說，劇協邀請嘉賓並非「交心」，不一定完全認同對方立場。

談「紅線」指屬修辭委婉表達

決定顯「真有條線」損士氣

至於司儀談及「紅橋」、「紅線」被局方形容為「意有所指、語帶雙關」，馮說是藝術和修辭手法，「很委婉表達要求，不想令對方尷尬，又等你明白」。他說現處敏感時刻，業界屢次要求政府交代違法的底線，當局一直沒言明。他認為今次決定「就已經講給人聽，真的有條『線』」，對業界創作空間和士氣均有影響。

涉事頒獎禮去年6月舉行，藝發局11月下旬決定扣減資助後，行政總裁周蕙心上月8日約見劇協副會長張可堅。馮祿德表示，局方自頒獎禮結束至決定扣減資助期間，從沒接觸劇協，形容上月初會面只是「茶敘」，其間沒解釋中止資助理據或容許劇協申辯。「為何你一廂情願、一個角度、主觀地一個判斷，連我們辯解的機會都無，就一紙公函下決定？」

藝發：一直非常重視與業界溝通

藝發局昨沒回應為何未向劇協提供辯解機會，以及會否應劇協要求收回指控，僅重申如獲資助計劃內容和安排有不妥將跟進處理，並稱一直非常重視與業界溝通。楊潤雄昨表示支持藝發局決定，稱文藝活動是否獲公帑資助屬資源問題，絕非限制創作。他反駁有意見稱是次決定扼殺創作空間「實屬本末倒置、混淆視聽。政府絕不認同此等無理言論」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

涉612基金38大律師 公會：無證據專業失當
涉612基金38大律師 公會：無證據專業失當
委派律師比例維持100% 法援署：避過度集中
委派律師比例維持100% 法援署：避過度集中
正生將換校長 前校監：學員伙食需賒數 林希聖稱凍戶另影響支薪 當局指陳兆焯不宜續任
正生將換校長 前校監：學員伙食需賒數 林希聖稱凍戶另影響支薪 當局指陳兆焯不宜續任
慈善規管例10年無下文 議員斥損捐款信心
慈善規管例10年無下文 議員斥損捐款信心
消防處理車禍猝逝 處長：深感哀痛
消防處理車禍猝逝 處長：深感哀痛
警隊偕3院校推學警預備課程 修畢可入學堂
警隊偕3院校推學警預備課程 修畢可入學堂
張劍虹：黎晤彭斯雀躍 編採變偏激 談制裁愈趨頻密 同感興奮相信運動「有希望」
張劍虹：黎晤彭斯雀躍 編採變偏激 談制裁愈趨頻密 同感興奮相信運動「有希望」
指黎嫌催谷遊行不夠熾熱 接續訪問林榮基彭定康
指黎嫌催谷遊行不夠熾熱 接續訪問林榮基彭定康
曾指示隨報贈「反送中」長幡 支持1/3訂閱費撥捐示威者
曾指示隨報贈「反送中」長幡 支持1/3訂閱費撥捐示威者
消息：深圳灣口岸擬農曆年5日通宵
消息：深圳灣口岸擬農曆年5日通宵
懲教員涉伙4囚友 棍捅還押犯肛門 醫生稱留永久傷害 另有一同袍被捕停職
懲教員涉伙4囚友 棍捅還押犯肛門 醫生稱留永久傷害 另有一同袍被捕停職
涉連登貼煽動文 國安拘35歲無業男
涉連登貼煽動文 國安拘35歲無業男
8警案被告：遮CCTV為趕昆蟲
8警案被告：遮CCTV為趕昆蟲
YouTuber讀社工 駐校實習兩日被停 床哥：有教師聯署促辭 樂善堂：查無此事 港專：信學生專業
YouTuber讀社工 駐校實習兩日被停 床哥：有教師聯署促辭 樂善堂：查無此事 港專：信學生專業
理大突圍11人囚46至61月 1以區院最高刑期量刑
理大突圍11人囚46至61月 1以區院最高刑期量刑
釀9案停查 男警涉訛稱投訴人不追究被控
釀9案停查 男警涉訛稱投訴人不追究被控
一層七成單位賣淫 主腦業主等18人被捕
一層七成單位賣淫 主腦業主等18人被捕
性侵襲擊思覺失調鄰居 男子囚66月
性侵襲擊思覺失調鄰居 男子囚66月
野豬墮坡受困 漁署「人道處理」
野豬墮坡受困 漁署「人道處理」
九市速遞：國泰蛇口開貴賓室 可預辦登機 兼託運行李 船程30分鐘赴港機場
九市速遞：國泰蛇口開貴賓室 可預辦登機 兼託運行李 船程30分鐘赴港機場
九市速遞：深中通道行車收費 擬66元起
九市速遞：深中通道行車收費 擬66元起
九市速遞：試運1月 大橋遊迎3.3萬客
九市速遞：試運1月 大橋遊迎3.3萬客
九市速遞：粵港賽馬研24小時通關
九市速遞：粵港賽馬研24小時通關
灣區手記：「無人」駕駛
灣區手記：「無人」駕駛
【Emily】港島線告別首代列車 月底起換國產
【Emily】港島線告別首代列車 月底起換國產
【Emily】財會通過22.8億「嬰兒獎金」撥款 狄志遠唯一反對
【Emily】財會通過22.8億「嬰兒獎金」撥款 狄志遠唯一反對
【Emily】消費信心指數跌 周浩鼎：市民悲觀因未掌握經濟數據
【Emily】消費信心指數跌 周浩鼎：市民悲觀因未掌握經濟數據
【Emily】將卸任中大院長 陳家亮做醫委
【Emily】將卸任中大院長 陳家亮做醫委
【Emily】廉署為體育界辦防貪課程
【Emily】廉署為體育界辦防貪課程