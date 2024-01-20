劇協逐點駁藝發 批欠辯解促撤指控 會長稱兩嘉賓關藝術 楊潤雄：「扼殺創作」論混淆視聽

消息稱資助原過評審 最終審議拒絕

另外藝發局早前通知劇協，因競爭劇烈及資源有限未能資助新一屆香港舞台劇獎頒獎禮。本報從多於一個消息獲悉，有關資助申請通過評審員的審批階段，惟藝發局內部最終審議時考慮到上屆頒獎禮損害局方聲譽，終拒絕申請。本報向藝發局主席霍啟剛查詢，截稿前未獲回覆。

劇協昨日召開記者會回應藝發局說法，並要求局方收回指控，同時重新制訂處理投訴和查詢的機制，以免遭濫用。馮祿德稱多年來頒獎禮主題及嘉賓人選均毋須藝發局批准。對於藝發局質疑邀請「當時充滿新聞話題」的尊子及蔡玉玲任頒獎嘉賓，馮祿德稱二人分別是資深漫畫家和紀錄片編導，反問漫畫及電影是否不屬藝術，又說過去曾邀時裝、化妝、體育及新聞界代表任頒獎嘉賓。他說，劇協邀請嘉賓並非「交心」，不一定完全認同對方立場。

談「紅線」指屬修辭委婉表達

決定顯「真有條線」損士氣

至於司儀談及「紅橋」、「紅線」被局方形容為「意有所指、語帶雙關」，馮說是藝術和修辭手法，「很委婉表達要求，不想令對方尷尬，又等你明白」。他說現處敏感時刻，業界屢次要求政府交代違法的底線，當局一直沒言明。他認為今次決定「就已經講給人聽，真的有條『線』」，對業界創作空間和士氣均有影響。

涉事頒獎禮去年6月舉行，藝發局11月下旬決定扣減資助後，行政總裁周蕙心上月8日約見劇協副會長張可堅。馮祿德表示，局方自頒獎禮結束至決定扣減資助期間，從沒接觸劇協，形容上月初會面只是「茶敘」，其間沒解釋中止資助理據或容許劇協申辯。「為何你一廂情願、一個角度、主觀地一個判斷，連我們辯解的機會都無，就一紙公函下決定？」

藝發：一直非常重視與業界溝通

藝發局昨沒回應為何未向劇協提供辯解機會，以及會否應劇協要求收回指控，僅重申如獲資助計劃內容和安排有不妥將跟進處理，並稱一直非常重視與業界溝通。楊潤雄昨表示支持藝發局決定，稱文藝活動是否獲公帑資助屬資源問題，絕非限制創作。他反駁有意見稱是次決定扼殺創作空間「實屬本末倒置、混淆視聽。政府絕不認同此等無理言論」。

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