九市速遞：國泰蛇口開貴賓室 可預辦登機 兼託運行李 船程30分鐘赴港機場

明報記者 區慧盈

新服務下，乘搭國泰航空的旅客可先在蛇口郵輪母港辦理全部登機手續，並乘快船前往香港國際機場海天碼頭，直達禁區準備登機。目前每日有11班船往來蛇口港及海天碼頭，船程30分鐘。去程（蛇口至海天碼頭）普通位票價為成人420港元或380元人民幣，返程成人票310港元或280元人民幣。

林紹波稱，大灣區共有約8000萬人口，且屬較年輕的群體，預料他們日後國際出行的需求會愈來愈多。他續說，新開設的蛇口貴賓室設270度海景觀景台，乘客可遠眺香港及深圳灣；認為新服務進一步完善連接香港國際機場與大灣區的「多式聯運」模式，全面升級海天聯運服務。

多式聯運方面，針對消費力較高的客群，國泰航空早前已與東部通航、蛇口郵輪母港合作經營「直升機+船+客機」的「空海空」服務，本月8日已完成首航。

旅客可從深圳聯想後海中心出發，乘搭約4分鐘直升機前往蛇口郵輪母港，再乘船至香港國際機場。