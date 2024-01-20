明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

九市速遞：國泰蛇口開貴賓室 可預辦登機 兼託運行李 船程30分鐘赴港機場

【明報專訊】國泰航空位於深圳蛇口郵輪母港的貴賓室周四（18日）正式開幕，為國泰首個設於機場以外的貴賓室。日後乘客可在蛇口碼頭乘搭快船往香港國際機場出行，其間可在蛇口碼頭一次過辦理所有登機手續，即領取船票及登機證，同時託運行李至最終目的地。國泰集團行政總裁林紹波形容在碼頭建貴賓室屬「很大的創新」，亦有助推動深港「半小時經濟圈」。

明報記者 區慧盈

新服務下，乘搭國泰航空的旅客可先在蛇口郵輪母港辦理全部登機手續，並乘快船前往香港國際機場海天碼頭，直達禁區準備登機。目前每日有11班船往來蛇口港及海天碼頭，船程30分鐘。去程（蛇口至海天碼頭）普通位票價為成人420港元或380元人民幣，返程成人票310港元或280元人民幣。

林紹波稱，大灣區共有約8000萬人口，且屬較年輕的群體，預料他們日後國際出行的需求會愈來愈多。他續說，新開設的蛇口貴賓室設270度海景觀景台，乘客可遠眺香港及深圳灣；認為新服務進一步完善連接香港國際機場與大灣區的「多式聯運」模式，全面升級海天聯運服務。

多式聯運方面，針對消費力較高的客群，國泰航空早前已與東部通航、蛇口郵輪母港合作經營「直升機+船+客機」的「空海空」服務，本月8日已完成首航。

旅客可從深圳聯想後海中心出發，乘搭約4分鐘直升機前往蛇口郵輪母港，再乘船至香港國際機場。

上 / 下一篇新聞

劇協逐點駁藝發 批欠辯解促撤指控 會長稱兩嘉賓關藝術 楊潤雄：「扼殺創作」論混淆視聽
劇協逐點駁藝發 批欠辯解促撤指控 會長稱兩嘉賓關藝術 楊潤雄：「扼殺創作」論混淆視聽
涉612基金38大律師 公會：無證據專業失當
涉612基金38大律師 公會：無證據專業失當
委派律師比例維持100% 法援署：避過度集中
委派律師比例維持100% 法援署：避過度集中
正生將換校長 前校監：學員伙食需賒數 林希聖稱凍戶另影響支薪 當局指陳兆焯不宜續任
正生將換校長 前校監：學員伙食需賒數 林希聖稱凍戶另影響支薪 當局指陳兆焯不宜續任
慈善規管例10年無下文 議員斥損捐款信心
慈善規管例10年無下文 議員斥損捐款信心
消防處理車禍猝逝 處長：深感哀痛
消防處理車禍猝逝 處長：深感哀痛
警隊偕3院校推學警預備課程 修畢可入學堂
警隊偕3院校推學警預備課程 修畢可入學堂
張劍虹：黎晤彭斯雀躍 編採變偏激 談制裁愈趨頻密 同感興奮相信運動「有希望」
張劍虹：黎晤彭斯雀躍 編採變偏激 談制裁愈趨頻密 同感興奮相信運動「有希望」
指黎嫌催谷遊行不夠熾熱 接續訪問林榮基彭定康
指黎嫌催谷遊行不夠熾熱 接續訪問林榮基彭定康
曾指示隨報贈「反送中」長幡 支持1/3訂閱費撥捐示威者
曾指示隨報贈「反送中」長幡 支持1/3訂閱費撥捐示威者
消息：深圳灣口岸擬農曆年5日通宵
消息：深圳灣口岸擬農曆年5日通宵
懲教員涉伙4囚友 棍捅還押犯肛門 醫生稱留永久傷害 另有一同袍被捕停職
懲教員涉伙4囚友 棍捅還押犯肛門 醫生稱留永久傷害 另有一同袍被捕停職
涉連登貼煽動文 國安拘35歲無業男
涉連登貼煽動文 國安拘35歲無業男
8警案被告：遮CCTV為趕昆蟲
8警案被告：遮CCTV為趕昆蟲
YouTuber讀社工 駐校實習兩日被停 床哥：有教師聯署促辭 樂善堂：查無此事 港專：信學生專業
YouTuber讀社工 駐校實習兩日被停 床哥：有教師聯署促辭 樂善堂：查無此事 港專：信學生專業
理大突圍11人囚46至61月 1以區院最高刑期量刑
理大突圍11人囚46至61月 1以區院最高刑期量刑
釀9案停查 男警涉訛稱投訴人不追究被控
釀9案停查 男警涉訛稱投訴人不追究被控
一層七成單位賣淫 主腦業主等18人被捕
一層七成單位賣淫 主腦業主等18人被捕
性侵襲擊思覺失調鄰居 男子囚66月
性侵襲擊思覺失調鄰居 男子囚66月
野豬墮坡受困 漁署「人道處理」
野豬墮坡受困 漁署「人道處理」
九市速遞：深中通道行車收費 擬66元起
九市速遞：深中通道行車收費 擬66元起
九市速遞：試運1月 大橋遊迎3.3萬客
九市速遞：試運1月 大橋遊迎3.3萬客
九市速遞：粵港賽馬研24小時通關
九市速遞：粵港賽馬研24小時通關
灣區手記：「無人」駕駛
灣區手記：「無人」駕駛
【Emily】港島線告別首代列車 月底起換國產
【Emily】港島線告別首代列車 月底起換國產
【Emily】財會通過22.8億「嬰兒獎金」撥款 狄志遠唯一反對
【Emily】財會通過22.8億「嬰兒獎金」撥款 狄志遠唯一反對
【Emily】消費信心指數跌 周浩鼎：市民悲觀因未掌握經濟數據
【Emily】消費信心指數跌 周浩鼎：市民悲觀因未掌握經濟數據
【Emily】將卸任中大院長 陳家亮做醫委
【Emily】將卸任中大院長 陳家亮做醫委
【Emily】廉署為體育界辦防貪課程
【Emily】廉署為體育界辦防貪課程