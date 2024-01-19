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市民患流感暫緩捐血 紅會：上月少收千包

【明報專訊】香港紅十字會輸血服務中心昨稱受流感高峰期影響，平均每日約30至40名捐血者因流感、上呼吸道感染、服藥及有輕微感染徵狀等需暫緩捐血，過去一個月少收1000包血，惟醫院用血需求因流感高峰上升，較去年同期升10%。中心稱血庫存量僅餘3至4日，最缺O型及A型血，B型血庫存量亦較低，呼籲市民捐血。

用血需求升 血庫存量餘3日

中心行政及醫務總監李卓廣表示，每日平均需收集650包血以維持血庫穩定，存量夠9至10日使用最理想，上月起收集量下跌，僅1.7萬多包血，即日均僅500至600包。李說前線反映近日捐血者因病需暫緩捐血情况增多，以往有意捐血者成功捐血約86%，近日跌至約82%至83%甚至70%。

中心資深護師黃雅詩稱旺角捐血站以往日均可收到逾百包血，近日每10人便有1人因流感或正服藥不能捐血。她又說校內捐血活動情况最嚴重，不少學生因流感缺課、仍在服藥等未能捐血，曾遇登記人數原有50，最終只收到20多包血。

李卓廣稱下月農曆新年市民或外遊而令捐血量下跌，惟同時本周末至下周初天氣轉冷，病人血量需求或上升，冀市民捐血助人，如沒發燒，病癒及停藥後一周便可捐血；打流感針後若無不適，一天後亦可捐血。他呼籲市民打流感針保持身體健康，「大家有抵抗力捐血，可減低醫療困難」。

相關字詞﹕流感高峰期 流感 捐血 血庫 紅十字會輸血服務中心 紅十字會

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