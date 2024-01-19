稱與段崇智亦師亦友 不揣測請辭風波

陳家亮說任何地方和機構均有人事變動，而從歷史可見，即使朝代替換也不會令發展停滯不前甚至消失。他形容自己過去多年堅守本分，認為只有緊守崗位才會令人無可指摘，「其他不關自己事、茶餘飯後的gossip（閒話）減少」。他稱醫學院不是要獨善其身，更要做好崗位，不論世界多動盪或不明朗，「我話之佢出面社會發生緊咩事」，亦要致力做好成績和本分。

被問以往與段崇智合作，陳家亮提及醫學院於2018/19學年超額收生逾30人，他遂向大學高層求助，詎料段崇智一口答應增加資源，除可接收該批學生，更讓醫學院將來增加軟件和硬件，故非常感激段。

被問會否競逐中大校長一職

稱遴選機制完善 聘任嚴謹

陳家亮被多次問及會否競逐中大校長一職，他言笑帶過，後稱校長聘任嚴謹，「不是大家所謂茶餘飯後，傾下馬仔邊隻大熱、邊個陪跑、邊隻黑馬賠率高」。他說遴選校長有完善機制，有信心尋覓合適人選面對現時和未來挑戰。