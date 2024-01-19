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港聞

港聞二

掌中大醫學院11年 月底卸任院長 陳家亮冀醫療創科成港出路

【明報專訊】中文大學醫學院長陳家亮本月底卸任，結束11年任期。他昨出席傳媒茶敘時說，日後會繼續任教醫學院內科及藥物治療學系，對創科有很大抱負和理想，冀將本港打造成醫療創科中心，未有透露有否獲聘公職或日後擬於哪個崗位推動科研。他稱本港須發展高端和有質素醫療，令醫療創科產業成為金融外的第二大經濟支柱，作為未來出路。

專攻腸胃肝臟科的陳家亮師承中大前校長沈祖堯，1997年重返中大醫學院任教，至2013年1月暫任院長，翌年2月正式獲委任院長，為首名中大校友擔任該職位。

稱港培育科研人才肥沃土壤

回顧過去11年，陳家亮說任內最大里程碑「一定是人」，見證學生由中學畢業蛻變成醫生，不少同事如盧煜明和莫樹錦等經努力成為「超級巨星」，反映本港是孕育科研人才的肥沃土壤。他說本港地小人多，不能如泰國般發展醫療旅遊業，相信醫療創科產業將是未來出路，將科研轉化落地，取代轉口貿易成為本港第二大經濟支柱。

被問未來工作去向，他多次笑問「有沒有介紹」，稱未來18個月將休假增值自我，包括學習管理文化，「因為做好管理才能做好更大理想」。

交棒副院長趙偉仁「如釋重負」讚趙隨和不樹敵 醫術頂尖

中大醫學院副院長（外務）趙偉仁下月接棒出任院長，陳家亮說自己和趙分別研究消化道內科和外科，一直合作無間，形容對方隨和、不會樹敵且國際網絡豐富，醫學技術頂尖，由趙接任是如釋重負，相信他將「青出於藍勝於藍」。

陳家亮早前透露有意將該校醫科學額增至400個，他昨稱本港不能單靠引入海外醫生，長遠須本地培訓，但醫科學額是政府基於醫療人力需求釐定，當局無提過會增至該數目，「不要（將400個學額）變成magic number」。他說全球很多大型醫學院每年收生約400人，認為該數目符合國際水平，而該校6至7年前已着手籌備，相信硬件足以應付。

政府正研究急症室分級收費，他稱多年前在急症室工作，曾有中學生清晨6時許上學前求診「睇暗瘡」，這些行為如同濫用。但他說急症室分流由醫護主觀判斷，難免因看錯、看漏而造成爭拗，當局須深思熟慮和深入討論，避免不必要醫患爭拗。

「公營醫療做得好 愈多人來」

陳稱本港醫療體系壓力大是由來已久的問題，「公營醫療架構做得愈好，就吸引愈多人來」，港人慣性認為政府提供接近免費的醫療服務是「天經地義」，若要改變至「用者自付」心態，阻力將非常大，並強調不能放棄醫療質素。他建議未來加大公私營協作，並改善基層醫療和老人服務。

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