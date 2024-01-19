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港聞

港聞二

上司看片段認出8警 數年前認人混淆下屬編號

【明報專訊】8名警員涉在深水埗通州街公園遮閉路電視鏡頭，誣衊露宿者藏毒等，案件昨在區院續審。時任當區總督察謝于毅從閉路電視片段認出8名下屬被告，有兩人分別砸物及向鏡頭扔紙巾。辯方稱，謝於約數年前認人並不確定，如今亦非百分百肯定，謝表示「我唔同意，我盡咗力」，他澄清當年認人混淆同袍號碼，故才一度更改。有被告在錄影會面承認攀上公園木柱但失敗，他解釋希望爬高以不同角度觀察花槽有無違法物品匿藏。

看毆打畫面 未能認出相關人等

時任深水埗警區行動主任總督察謝于毅作供稱負責監管被告所屬隊伍，他在庭上觀看2020年當日片段認出8人現身公園，案發時首被告郭展昇曾揮棍打物，被告梁飛鵬爬上木柱，第四被告龐雋詩在鏡頭下向上擲紙巾，但謝在警員疑毆打露宿者的畫面未能認出相關人等。控方指稱郭涉刑事損壞，並與梁傷人，梁、龐則涉意圖妨礙司法公正等罪。

辯方盤問下，謝同意藏毒方法日新月異，例如收在食物罐頭、袋裝米及豉油樽內。辯方稱「你哋（警方）唔會帶定罐頭刀㗎嘛」，警員會利用在場尖銳工具逐一揼開，甚至可能粗暴及用力鑿開密封罐頭，謝稱如果懷疑藏毒就會開啟。謝又稱沒獲同袍告知，當時有無物品遭破壞，或者他們曾否問過誰是物主。辯方引述警方內部手冊，指警隊「鼓勵」警員得悉有人失職提供協助，而非「必須」，謝認同字眼。

謝作供完畢後，控方播放被告的錄影會面，警方複述次被告韓廷光的口供指，韓見涉事露宿者阮文山形迹可疑，附近椅背露出刀鋒，遂與隊員制服及拘捕阮。閉路電視拍攝到阮被拉去木亭後面，但韓稱「無嘢講」，只說當天沒見過任何人遇襲受傷。第三被告梁飛鵬在片段認出自己及同袍，梁收拾爛銅爛鐵及不斷搜查雜物，否認目睹或有份襲擊阮。閉路電視拍攝到梁爬上木柱，他解釋欲以不同角度仔細觀察花槽，擔心該處「收埋違法物品」。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 123/21】

相關字詞﹕區域法院 警員犯法 意圖妨礙司法公正 通州街公園

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