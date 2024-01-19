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港聞

港聞二

國產極地船「雪龍2」 4月訪港5天

【明報專訊】中國第一艘自主建造的極地破冰船和科學考察船「雪龍2」，去年11月起展開長達5個多月的中國第40次南極考察，今年4月將回航。據本報了解，「雪龍2」和考察隊會於4月5至9日訪港5天，作為回航首站，並率先在港展示和匯報最新科研成果；屆時船將停靠尖沙嘴海運碼頭，並舉行一系列開放日活動，市民可免費上船參觀最新科研設備等。

泊尖沙嘴 可上船參觀

「雪龍2」採用船首船尾雙向破冰船型設計，是全球第一艘雙向破冰極地科考船，可在1.5米厚冰及0.2米厚雪環境下，以2至3節航速連續破冰航行及極地原地360度自由轉動，排水量近1.4萬噸（見表）。去年11月初，「雪龍」和「雪龍2」從上海到南極考察，任務包括建設新的科考站、圍繞氣候變化對南極生態系統的影響與反饋開展調查、積極開展國際合作；當時中大校長段崇智亦受邀出席啟航活動。

主導相關訪港行程的綠色未來基金總會會長、香港極地研究中心創辦人何建宗向本報表示，「雪龍2」訪港活動細節仍在商討，但確定會在4月5至9日訪港。他說，另一極地科考船「雪龍」上次訪港是20年前，現今港人愈來愈關注環境氣候和極地科研，故向國家自然資源部邀請「雪龍2」訪港，向港人介紹國家科研成果。

據了解，「雪龍2」進港時會有巡港儀式，駛進並停靠尖沙嘴海運碼頭，屆時維港兩岸市民可一睹航行風采。留港期間亦有登船參觀及交流活動，其中深度遊每節預計約30分鐘，每組約50人，參觀者可參觀採樣及實驗設施，並與船上專家對談，另設普通遊覽予其他市民；主辦單位亦會邀請船員及科學家參加伊利沙伯體育館舉行的交流及文娛分享晚會。

進港有巡港儀式 設深度遊

何建宗說，今次訪港活動是「民間主辦，政府支持」，正積極與不同政府部門協調。他稱，基於保安考慮，仍在商討容許多少人可登船，但預計整個開放日有逾萬人參與。

主辦及合辦單位3月起會於科學館舉行「雪龍2」及其科研考察的展覽，並在各大專院校舉行保護環境及地球氣候變化展覽、講座。訪港期內會在中大舉行「極地科研和氣候的可持續性」為主題的國際學術研討會議，以及香港學生研究成果展示會。明報記者 李浮南

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