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港聞

港聞二

各地NGO對華兩極 歐美批俄伊讚

【明報專訊】非政府組織在聯合國人權理事會提交的意見書中，對中國人權狀况看法兩極，投書的歐美地區團體多採取批判態度，來自俄羅斯、古巴、委內瑞拉等國的組織稱讚中國人權進步。而本報發現，其中兩個伊朗非政府組織的意見書，均由「Mohsen Shirdel」最後修改，其中一份意見書亦列出另一個組織的網址。

伊朗兩組織同日提交同人修改

涉事伊朗非政府組織The Iranian Elite Research Centre（IREC）及Institute of Sustainable Development（ISD），先後獲聯合國經濟及社會理事會特別諮詢地位。IERC意見書稱中國政府改善國內人權的努力值得稱讚，ISD則稱讚中國政府透過發展經濟及減少貧窮。本報發現，兩份報告除開首格式雷同，ISD意見書亦列出IREC網址；而兩份意見書的提交時間同為去年7月15日。

菲泰印尼關注華企環境污染

本報向兩個組織查詢，IREC截稿前未回覆。ISD負責人Javad Shirdel Kasagri稱與IREC是「非正式內部合作」的共同機構，強調組織無與任何政府聯繫。

另外，烏干達、印尼、菲律賓、泰國等組織分別提交意見書，關注中國企業在當地造成環境污染或土地權益等影響。中宣部主管的中國人權發展基金則提到，中國政府推進一帶一路倡議時已履行國際人權公約責任。

相關字詞﹕伊朗 聯合國普遍定期審議

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