NGO涉港意見書大增 本地團體親建制為主

社協未再交 歸因政治氣候

社區組織協會上屆曾表達政制不民主、貧窮人口增加等關注。社協副主任施麗珊坦承，由於政治氣候，擔心違反《港區國安法》，故小心選擇向什麼聯合國審議機制提交意見，「不會寫政治，只寫經濟文化權利」。她說，過去不擔心向聯合國提交意見，但港府曾批評聯合國打壓，如今會有擔心。

勞聯稱勞權「只有更好」

提交意見書的本地組織多數為建制或建制友好團體，意見書大致提到實施國安法或重塑立法會、區議會選舉制度，並不影響人權或參選權。勞聯勞工教育委員會說，勞工權益「只有更好」，形容目前仍有組織工會的權利，不受國安法影響。九龍婦女聯會表示，香港在囚者享有尋求法律代表、除例外情况可尋求保釋等權利。

海外港人組織籲履「曼德拉規則」

海外組織方面，涉及在英國、美國、荷蘭、法國等地的港人組織。一批前民主派區議員聯同英國香港監察提交意見書，除質疑國安法，也呼籲港府履行俗稱「曼德拉規則」的聯合國《囚犯待遇最低限度標準規則》，禁止超過15日以上單獨囚禁。根據意見書檔案，顯示作者為「Shu Ying Chan」，與赴英及已退出民主黨的前區議員陳樹英姓名脗合，陳截稿前未回覆查詢。《國殤之柱》雕塑家高志活所屬組織則質疑港藝術及言論空間收窄。

過去不少團體立足香港，關注內地人權狀况，例如諾貝爾和平獎得主劉曉波好友組成的「曉波助瀾會」、中國維權律師關注組等，上屆曾向聯合國提交意見書，今屆僅一個以防止職場性騷擾工作組名義的在港團體，關注內地性騷擾、女權運動打壓等問題。