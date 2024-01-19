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港聞

港聞二

聯國下周審議中國人權 7國問香港 歐美詢會否按建議廢國安法 劉兆佳：京不可能接受

【明報專訊】聯合國人權理事會及各成員國下周起將審議包括港澳特區在內的中國人權狀况，最少7個國家預先提交13條涉及香港的問題（見表），是歷屆最多。多個西方國家包括美國、英國、荷蘭及瑞士詢問港府，會否根據聯合國人權事務委員會去年建議廢除《港區國安法》。俄羅斯表示，國安法生效後香港居民合法權利自由受充分保障，詢問中國政府制定及執行國安法時，如何保障港人權利自由。全國港澳研究會顧問劉兆佳稱國安法只針對4類控罪，中央認為未夠，認為特區政府或北京不可能接受廢除國安法等建議。

俄稱港人權利受充分保障

香港政府昨日未回覆查詢。據悉港府稍後會按聯合國機制回應，政務司長陳國基將率領特區官員，以及與中國代表團成員到瑞士日內瓦出席會議。早前中國政府已提交國家人權報告予聯合國人權理事會，當中涵蓋港澳部分。本報留意到，參與編寫報告的中央部門中，包括早前升格的中央港澳辦。

陳國基將赴會 163國發言

劉兆佳說，西方國家近年借香港或新疆等批評中國人權，故增加在聯合國審議的提問數量及攻擊性是意料之中。他又相信，報告涉港澳內容大部分由特區政府撰寫，港澳辦過程中或代表國家把關。

由獨立專家及學者組成的聯合國人權事務委員會去年深切關注國安法，促請香港廢除國安法和煽動罪等。港府當時強烈反對委員會作出「毫無根據的批評」。

今次是中國繼2018年後再接受聯合國人權理事會普遍定期審議機制（UPR）審議。日前公布成員國預先提交的問題中，歐美多國重提人權事務委員會廢除國安法的建議，詢問港府有否時間表或會否執行。美國另就壹傳媒黎智英案、民主派初選案等，詢問香港會否停止打壓言論及表達自由。

據悉，UPR機制下中方及港澳特區政府代表會在互動對話環節回應。據聯合國日程，已有163個國家將就中國人權狀况發言，每國發言45秒。

中方報告 港澳辦參與編寫

另外，港澳政府早前分別按一國兩制原則撰寫報告，納入中國政府提交聯合國的人權報告。本報留意到，中方報告列出參與編寫的中央部門中，包括早前升格的中央港澳辦。港澳特區政府則首次在報告的港澳章節中提及，特區政府「根據中央政府安排，參與國際人權公約履約審議工作」。

翻查資料，中方上屆2018年提交聯合國的報告中，參與編寫部門無包括港澳辦，而2009及2013年港澳辦均有參與。時任政務司長張建宗2018年向立法會政制事務委員會匯報，報告中香港部分「由特區政府直接提供」。政制及內地事務局日前回覆查詢稱，國家報告中香港特區部分，「由特區政府直接按香港的情况作出撰寫並納入國家報告之內」，安排與過去各輪審議安排無異。

明報記者

相關字詞﹕俄羅斯 美國 國安法 聯合國普遍定期審議

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