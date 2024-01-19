黃繼兒否認撞的士 指車傷無關碰撞

司機：索賠5000 黃破口大罵

事發去年4月15日晚上，控方證人、的士司機姚子康供稱，他以時速30公里駛至沙宣道與域多利道交界迴旋處，其間有車從右方駛入，他都會讓路予對方；後來聽到「砰」一聲，發現黃繼兒駕駛的私家車撞到的士，導致的士車尾箱拗曲、泵把撞凹。姚頸痛頭痛，送院後獲批4日病假。

黃繼兒親自盤問時稱，當日碰撞導致的士受損的可能極低，的士或有舊疤痕。姚子康稱疤痕均由事件造成，曾將車房維修報價告知黃，黃「破口大罵」，拒絕賠償。

裁判官裁定表證成立後，黃繼兒出庭自辯。黃表示，港大醫學院的大樓位於案發斜路，繁忙時間多人出入，他駕駛一向謹慎小心。事發當晚，他稱以低於10公里時速駛入迴旋處，「唔使踩油、入低波、踩brake（煞車掣）」，和前方保持一架巴士車身的距離。

黃稱當時尾隨一輛的士行駛，的士越過讓路口後亮燈急煞，他突然聽到「撻」一聲，遂下車和的士司機理論。黃指車上安全氣袋無彈出，相信無人受傷；強調前方的士無故停車，否認撞車將的士推前，「我架車的重量，唔會導致佢架車向前」。【案件編號：ESS 27340/23】