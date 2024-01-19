夫被消防揭違泊 妻虛報火警囚4周

住消防已婚宿舍

稱局外泊車「不成文規矩」

女被告李育菁（34歲）任職文員，其丈夫為筲箕灣消防局已婚宿舍租戶。庭上透露，被告向感化官稱消防員內部有「不成文規矩」，宿舍住戶可在消防局外泊車，涉事消防隊長不熟規矩便投訴，導致丈夫被抄牌。

主任裁判官徐綺薇判刑前關注，被告口中的內部規矩是否「貪方便」所致，涉事消防隊長就違法泊車報警有何問題。辯方回應，消防員之間有共識可在消防局外泊車，被告怪責消防隊長「多事」而犯案，屬百分百的錯誤。辯方求情稱被告患產後抑鬱和焦慮症，情緒影響下犯案，冀判社會服務令或緩刑。

徐官聽畢表示，被告聲稱消防員可在消防局外泊車，但警員到場抄牌，證明該些泊車位屬違法，「唔會因為有不成文規矩而合法化，唔會有特權泊在非法車位」；強調即使涉事消防隊長初來乍到，被告都可以用合法途徑告知規矩，而非恐嚇對方並報復。

浪費7消防5警1救護車

官斥剝奪公眾資源

徐官稱，被告虛報發生火警，浪費7名消防員、5名警員和1架救護車的人力。消防救護服務是公眾資源，火災救人爭分奪秒，被告剝奪市民資源會導致嚴重後果，即使被告初犯無案底，社服令或緩刑不足以反映案情嚴重，遂判囚4周，被告獲准保釋等候上訴。

【案件編號：ESCC 2531/23】