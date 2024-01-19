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港聞二

環團：北都濕地公園79公頃被毁 環署指3年收121填塘投訴 檢控19宗

【明報專訊】政府發展北部都會區提出擴大濕地保育公園範圍。長春社聯同綠色和平昨日發表研究報告稱，擬納入規劃的濕地最少78.7公頃遭破壞，面積相若於4個維園，涉35處破壞地點，包括曾一小時內目睹至少7輛泥頭車駛進新田濕地保育區，疑似非法傾倒泥頭；環團敦促當局加強執法。環保署回覆查詢稱，過去3年就北都魚塘濕地共收到121宗涉棄置建築廢物填塘相關投訴，成功檢控19宗非法傾倒廢料活動，罰款共約7萬元。發展局回應稱，會優先處理具重要生態價值地區和自然保育地帶的違例發展。

發展局：未有暇逐一查 盡快跟進

環保署稱會持續巡查及跟進投訴個案應對非法棄置建築廢料，並安排埋伏行動打擊違法行為，所有投訴均有調查、蒐證和執法等。發展局則稱，就團體所指約78.7公頃濕地遭破壞，局方未有時間逐一查核並即日回應，但規劃署會盡快跟進；政府絕不縱容「先破壞、後發展」，規劃署會持續監察特定地點，包括相關黑點及已確認違例發展的地點。

蠔殼圍最嚴重 兩年半範圍倍增

自政府2021年7月公布北都發展意向，長春社及綠色和平於2021年7月至2023年12月展開為期近兩年半的研究，透過多次實地考察、比對過往兩年的衛星圖片，分析4個濕地保育公園，即南生圍、三寶樹、蠔殼圍及香港濕地公園擴展部分的擬議範圍。研究發現，當中蠔殼圍濕地受破壞面積最大，兩年半倍增至36.9公頃，佔該保育公園擬議範圍逾一成；其次為新田，主要破壞包括大規模平整及挖掘、填高或擴闊塘壆、長期放置挖泥機及貨櫃等（見表）。

研究團隊去年12月下旬曾目睹至少7輛泥頭車一小時內駛進新田濕地保育區，疑似非法傾倒泥頭，遂追蹤其中一車，發現該車及後駛進一地盤，地盤外圍板印有「永泰亞洲WING TAI ASIA」。永泰地產昨日回覆查詢稱，未獲悉有泥頭車疑似非法傾倒泥頭後駛進其建築地盤一事，亦從未收到政府部門查詢；公司已即時向承辦商了解，如查明屬實，必嚴正處理。

疑非法倒泥 永泰：正了解

漁護署的濕地保育公園系統研究「第二部分公眾諮詢」將於明日結束，據其簡報內容，三寶樹濕地保育公園預計2039年或之前全面落成，其餘公園的時間表則未見。環境及生態局回覆稱，會因應規劃及設立三寶樹濕地保育公園的經驗，適時檢視其他擬議濕地保育公園的研究工作，這不代表政府只會於三寶樹公園落成後才跟進其他公園的工作。

兩個環團敦促政府「三管齊下」保育濕地，包括加快落成三寶樹濕地保育公園，趕上優先展開工程及入伙的新田科技城，盡快訂立其餘濕地保育公園的時間表和保育細節；為新田科技城重新劃界；要求各相關部門加強執法，增撥資源及人手巡查檢控，訂立嚴謹恢復原狀準則及罰則。

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