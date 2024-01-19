稱黎發陳方安生晤彭斯照 張：偕羅偉光商如何「做到最大」

刊翌日A1 手機程式置頂

張劍虹續稱，黎智英當時稱陳方安生與彭斯兩人的會面是「重大嘅新聞」，吩咐他利用新聞達到最大效果，張回覆「收到」，黎另又轉達美國前駐港總領事郭明瀚（James Cunningham）建議將該新聞發揮最大效果。庭上顯示部分信息內容，當中轉達郭明瀚與陳太談及對《逃犯條例》的擔憂，陳太又稱隨行的立法會前議員郭榮鏗、莫乃光是她的「繼任人」，他們正研究如何利用國際對北京施壓。

張在控方詢問下補充，「最大效果」即在新聞「做到最盡」，於是他與《蘋果》總編輯羅偉光商討怎樣做到最大效果，例如採訪陳太及隨行者，「希望攞到更詳細佢同彭斯講嘅內容」。他亦指示羅將新聞放在《蘋果》手機應用程式的「焦點」欄目，令新聞置頂，不會被其他新聞蓋過。張亦將黎的信息轉發副社長陳沛敏，「等佢都知道，黎生係吩咐我哋要將個新聞做到最大嘅效果」。

（黎智英案）