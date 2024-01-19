張劍虹：黎急推英文《蘋果》盼走向美國

案件昨午2時半開庭，張劍虹繼續在3名懲教人員陪同下進入法庭。除了英文版的成立和運作，控方亦要求張舉出黎智英直接下達編採指示的具體例子，張提到黎曾吩咐他將一則前政務司長陳方安生訪美的新聞「做到最盡」（見另稿）。

根據「承認事實」，《蘋果》2020年5月25日引入英文版，張憶述黎約在同年5月中成立名為「English News」的通訊群組，將他與副社長陳沛敏、動新聞平台總監張志偉、英文版執行總編輯馮偉光等人加入。

張昨稱，黎在群組「開宗明義」表示推出英文版的時機正適合，詳細解釋對英文版的期望、目標和做法，着管理層討論如何落實。張形容黎「好心急英文版可以快啲面世」，曾催促資訊科技部同事盡快建立英文版網頁，以及在手機程式加設英文頁面。

控方此時打斷，問黎有否解釋設立英文版原因？張稱記得黎曾說「如果外國支持香港嘅讀者透過訂閱蘋果嘅英文版嚟支持，對《蘋果日報》都係好大嘅幫助」，另外是藉英文版「走向美國」。

稱揀作家要「偏黃」勿親中

馮偉光按黎框架挑選

張劍虹續說，黎又會為挑選英文版作家給予指示，指作家政治立場要「偏黃」，不要「pro-China（親中）」，從中文版挑選涉及「抗爭、逆權、制裁」等題材的文章翻譯。控方提到，部分文章在報章和網上版均有刊出，包括黎撰寫的〈大時代快將來臨〉。張稱是由馮偉光根據黎定下的框架挑選，但黎「唔會話你一定要揀呢篇文」。

談「Live Chat」直播

指黎及助手約嘉賓

控方續指，黎智英2020年7月開始透過《蘋果》網上直播節目「Live Chat with Jimmy Lai」，張劍虹是否知道引入目的？張回應指是希望國安法生效後訪問有知名度的學者、政治人物和官員，「因為佢哋都係有影響力嘅人，希望可以造成啲輿論」。節目中黎會講及《國安法》對香港法治、金融中心地位的影響，冀有外國援助。

稱自己及蘋果員工無參與

控方問到張劍虹在節目的角色是什麼？張稱「我自己參與係冇」，是黎和其助手Mark Simon邀約嘉賓，《蘋果》員工無參與，動新聞平台總監張志偉則負責將節目片段上載至網上。審訊今續。

明報記者

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）