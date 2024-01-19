明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

張劍虹：黎急推英文《蘋果》盼走向美國

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案，昨踏第12日審訊。壹傳媒前行政總裁張劍虹繼續作供，稱黎智英於2020年國安法生效前「好心急」成立《蘋果日報》英文版，表明作家政治立場要「偏黃」，不要「pro-China（親中）」，期望英文版「走向美國」，「讓美國讀者成為《蘋果日報》同埋美國政治嘅『槓桿』」。

案件昨午2時半開庭，張劍虹繼續在3名懲教人員陪同下進入法庭。除了英文版的成立和運作，控方亦要求張舉出黎智英直接下達編採指示的具體例子，張提到黎曾吩咐他將一則前政務司長陳方安生訪美的新聞「做到最盡」（見另稿）。

根據「承認事實」，《蘋果》2020年5月25日引入英文版，張憶述黎約在同年5月中成立名為「English News」的通訊群組，將他與副社長陳沛敏、動新聞平台總監張志偉、英文版執行總編輯馮偉光等人加入。

張昨稱，黎在群組「開宗明義」表示推出英文版的時機正適合，詳細解釋對英文版的期望、目標和做法，着管理層討論如何落實。張形容黎「好心急英文版可以快啲面世」，曾催促資訊科技部同事盡快建立英文版網頁，以及在手機程式加設英文頁面。

控方此時打斷，問黎有否解釋設立英文版原因？張稱記得黎曾說「如果外國支持香港嘅讀者透過訂閱蘋果嘅英文版嚟支持，對《蘋果日報》都係好大嘅幫助」，另外是藉英文版「走向美國」。

稱揀作家要「偏黃」勿親中

馮偉光按黎框架挑選

張劍虹續說，黎又會為挑選英文版作家給予指示，指作家政治立場要「偏黃」，不要「pro-China（親中）」，從中文版挑選涉及「抗爭、逆權、制裁」等題材的文章翻譯。控方提到，部分文章在報章和網上版均有刊出，包括黎撰寫的〈大時代快將來臨〉。張稱是由馮偉光根據黎定下的框架挑選，但黎「唔會話你一定要揀呢篇文」。

談「Live Chat」直播

指黎及助手約嘉賓

控方續指，黎智英2020年7月開始透過《蘋果》網上直播節目「Live Chat with Jimmy Lai」，張劍虹是否知道引入目的？張回應指是希望國安法生效後訪問有知名度的學者、政治人物和官員，「因為佢哋都係有影響力嘅人，希望可以造成啲輿論」。節目中黎會講及《國安法》對香港法治、金融中心地位的影響，冀有外國援助。

稱自己及蘋果員工無參與

控方問到張劍虹在節目的角色是什麼？張稱「我自己參與係冇」，是黎和其助手Mark Simon邀約嘉賓，《蘋果》員工無參與，動新聞平台總監張志偉則負責將節目片段上載至網上。審訊今續。

明報記者

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

上 / 下一篇新聞

環署談徵費 「清不清楚看你想不想弄清」 垃圾費動用區會宣傳 梁熙：查詢多正反映想搞清楚
環署談徵費 「清不清楚看你想不想弄清」 垃圾費動用區會宣傳 梁熙：查詢多正反映想搞清楚
聽環署簡介 區議員：疑問多「無力講解」
聽環署簡介 區議員：疑問多「無力講解」
拘9人涉藏兒童色情品 3涉非禮偷拍幼妹
拘9人涉藏兒童色情品 3涉非禮偷拍幼妹
藝發：邀尊子蔡玉玲司儀談紅橋損譽 指兩人非文藝界「充滿新聞話題」 霍啟剛：需降違國安法風險
藝發：邀尊子蔡玉玲司儀談紅橋損譽 指兩人非文藝界「充滿新聞話題」 霍啟剛：需降違國安法風險
稱黎發陳方安生晤彭斯照 張：偕羅偉光商如何「做到最大」
稱黎發陳方安生晤彭斯照 張：偕羅偉光商如何「做到最大」
劫車撞柱挾款逃 兩匪一被捕
劫車撞柱挾款逃 兩匪一被捕
聯院骨髓瘤患者肩帶纏頸不治
聯院骨髓瘤患者肩帶纏頸不治
環團：北都濕地公園79公頃被毁 環署指3年收121填塘投訴 檢控19宗
環團：北都濕地公園79公頃被毁 環署指3年收121填塘投訴 檢控19宗
夫被消防揭違泊 妻虛報火警囚4周
夫被消防揭違泊 妻虛報火警囚4周
黃繼兒否認撞的士 指車傷無關碰撞
黃繼兒否認撞的士 指車傷無關碰撞
不徵港人離境稅 陳茂波：對港無利
不徵港人離境稅 陳茂波：對港無利
聯國下周審議中國人權 7國問香港 歐美詢會否按建議廢國安法 劉兆佳：京不可能接受
聯國下周審議中國人權 7國問香港 歐美詢會否按建議廢國安法 劉兆佳：京不可能接受
NGO涉港意見書大增 本地團體親建制為主
NGO涉港意見書大增 本地團體親建制為主
各地NGO對華兩極 歐美批俄伊讚
各地NGO對華兩極 歐美批俄伊讚
國產極地船「雪龍2」 4月訪港5天
國產極地船「雪龍2」 4月訪港5天
照顧中風夫 不符津貼資格 視障婦：沒裝窗花已跳下去
照顧中風夫 不符津貼資格 視障婦：沒裝窗花已跳下去
上司看片段認出8警 數年前認人混淆下屬編號
上司看片段認出8警 數年前認人混淆下屬編號
掌中大醫學院11年 月底卸任院長 陳家亮冀醫療創科成港出路
掌中大醫學院11年 月底卸任院長 陳家亮冀醫療創科成港出路
稱與段崇智亦師亦友 不揣測請辭風波
稱與段崇智亦師亦友 不揣測請辭風波
市民患流感暫緩捐血 紅會：上月少收千包
市民患流感暫緩捐血 紅會：上月少收千包
潮行GBA：園林+自然+特產+美食 順德遊名園棧道 金榜街歎雙皮奶
潮行GBA：園林+自然+特產+美食 順德遊名園棧道 金榜街歎雙皮奶
灣區手記：桃色陷阱 ／文：尚東美
灣區手記：桃色陷阱 ／文：尚東美
【Emily】陳繁昌：沙特無槍「安全過美國」 任沙特校長掛住中菜 唔慣「雞肉叉燒」
【Emily】陳繁昌：沙特無槍「安全過美國」 任沙特校長掛住中菜 唔慣「雞肉叉燒」
【Emily】門常開logo分紅綠藍 畀合作機構自行襯色
【Emily】門常開logo分紅綠藍 畀合作機構自行襯色
【Emily】陳健波首任立會代主席 提醒烏龍議員
【Emily】陳健波首任立會代主席 提醒烏龍議員
【Emily】杜淦堃連任大律師公會主席
【Emily】杜淦堃連任大律師公會主席
【Emily】習提出 鄧家彪領智庫研港人「三感」
【Emily】習提出 鄧家彪領智庫研港人「三感」
【Emily】醫局同北京協和醫院簽合作協議
【Emily】醫局同北京協和醫院簽合作協議