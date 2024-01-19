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港聞二

藝發：邀尊子蔡玉玲司儀談紅橋損譽 指兩人非文藝界「充滿新聞話題」 霍啟剛：需降違國安法風險

【明報專訊】藝發局指去年6月舉行的第31屆「香港舞台劇獎頒獎禮」對其聲譽「造成損害或不利影響」，終止資助頒獎禮並扣減未付的最後一期撥款。藝發局前日形容頒獎禮「作出不尋常安排」，昨日再交代，稱活動的「不妥內容」包括邀請「當時充滿新聞話題」、非文藝界的漫畫家尊子及前港台記者蔡玉玲擔任頒獎嘉賓，以及司儀以「紅橋」和「紅線」為話題，「意有所指、語帶雙關」。有議員批評局方是政治審查，「將政治凌駕藝術」。

稱上周曾函劇協解釋

藝發局昨晚再發稿回應事件，解釋扣減資助具體原因，指頒獎禮主辦單位香港戲劇協會（劇協）在無主動與局方商討下，新增頒獎禮主題和邀請文藝界以外的頒獎嘉賓。藝發局又稱，劇協上月31日要求交代頒獎禮哪一環節「損害」局方聲譽，局方本月12日曾覆函解釋；昨日新聞稿節錄內容提到，局方認為第31屆頒獎禮有別以往邀請戲劇界前輩、知名藝術家、政府代表、藝發局代表等作為頒獎嘉賓，選擇邀請「當時充滿新聞話題」的時事漫畫家尊子及記者蔡玉玲。藝發局主席霍啟剛昨稱可能是「出咗信而劇協未收到，而新聞出咗嚟」。

局方又提到，頒獎禮司儀以「紅橋」、「紅線」作為話題，「意有所指、語帶雙關」，認為「如果以此手法引起公眾及媒體注意及製造社會話題，本局不能苟同」，有必要決斷地下調資助，以示不能接受。本報翻查片段，兩名司儀當時正介紹頒獎禮主題「勇氣」，談及編劇每天需面對的「線」（見表）。

劇協前日指藝發局決定草率，藝發局昨稱去年11月下旬決定扣減資助後，局方高層上月8日曾約見劇協幹事會代表，表達對事件的關注並解釋是次決定。霍啟剛昨日表示，局方作為法定機構，運用公帑時需特別謹慎，盡量降低違反法律及《港區國安法》的風險，「作為公帑分配者，我們整體的大會委員有責任，將風險降到最低」。至於不再資助今屆舞台劇獎頒獎禮，霍啟剛說局方資源緊絀，每年均重新審視每項申請，「不存在一個說法，我每年攞開（資助），就每年都要攞」。

新思維立法會議員狄志遠批評，因頒獎嘉賓具政治敏感性而扣減資助是政治審查，「多了一條很深色的紅線」，認為藝發局單方面粗暴暫停資助，影響本港文藝發展，是政治凌駕藝術。

戲劇同盟：突停資助 業界心寒

香港專業戲劇人同盟表示，香港舞台劇獎是本港舞台劇界最具公信力的盛事，對事件表示極度震驚。同盟批評當局突然終止資助和場地支援，做法令所有戲劇工作者心寒，嚴重影響本港文化多元和創意發展，「帶頭踐踏藝術工作者的努力與尊嚴，與支持本地藝術發展背道而馳」。

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