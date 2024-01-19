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拘9人涉藏兒童色情品 3涉非禮偷拍幼妹

【明報專訊】9名男子涉嫌製作、發布及管有兒童色情物品被捕，涉於社交媒體平台及網站等下載兒童色情物品，並儲存在電腦及電話，亦有人上載相關影片至雲端，共涉及近190段兒童色情影片及738張相片。警方發現，當中3人涉家庭內性侵犯，其中15及28歲被捕男子涉嫌在家中偷拍分別只得9歲及10歲的幼妹，另一人則涉嫌非禮10歲妹妹。警方表示，兒童或不察覺自己被親人侵犯，亦未必有勇氣指證，鼓勵市民多關心身邊小朋友，遇懷疑個案要挺身而出。

疑犯最細15歲 9人無關聯

警方周二（16日）拘捕9名15至39歲男子，共檢取12部電腦、9部電話及6個外置儲存裝置。其中兩名被捕人涉於家中拍攝未成年妹妹的裸露影片或相片，包括一名15歲中四學生，警方在其電腦找出23段偷拍片段，均是他13歲時偷拍當時9歲妹妹的裸體或下體；28歲實驗室助理則管有6段兒童色情片及39張照片，其中24張為被捕人24歲時偷拍當時10歲的幼妹下體，其餘相片及影片則於互聯網下載。另一被捕18歲男學生曾上載多段兒童色情片段及多張照片，惟未能在其電子裝置尋回，警方現場調查後發現，他去年曾性侵犯10歲妹妹，以涉嫌猥褻侵犯罪拘捕。

網絡安全及科技罪案調查科署理警司顏凱欣表示，警方與國際刑警、世界各地警方及互聯網持份者有緊密聯繫，不時交流情報，過程中掌握到被捕者曾接觸兒童色情物品遂調查，發現9人本身無關聯，部分被捕人曾於網上聊天室尋找相同「興趣」的人，並分享兒童色情物品。她亦稱，初步檢視後相信，其餘案件發現的兒童色情物品受害人均非本地兒童。

去年同類案件 近七成網上認識

家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明表示，警方去年1至11月共錄56宗兒童色情物品案件，較去年同期少13宗；當中近七成案件施虐者與受害人透過社交平台或網上遊戲等認識，最小受害者9歲。

她強調，製作、管有或發布兒童色情物品均屬嚴重罪行，提醒市民在網絡世界勿輕易披露個人資料或私人影像，又呼籲家長多留意子女網上交友情况，有需要可考慮在電子設備安裝檢測及防護軟件。

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