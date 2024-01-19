聽環署簡介 區議員：疑問多「無力講解」

清潔工需指定袋包違規垃圾

多名區議員稱收費安排複雜，葉傲冬說聽完署方講解後仍有不少疑問，雖有心向市民講解及宣傳，惟「有心無力」。鍾港武認為，區內三無大廈垃圾棄置重災區集中天台及天井位置，且三無大廈一般無垃圾收集安排，不少住戶直接棄置於公共垃圾桶，質疑署方如何處理。李思敏及蔡少峰則問會否將派發免費指定袋安排由三無大廈及公屋等擴展至私樓，以及會否派垃圾袋消費券資助市民買袋。

程健宏回應時同意三無大廈監察困難，當局有了解三無大廈分佈，會安排承辦商上門派免費指定袋，如未能接觸住戶，便會留下載有熱線及QR Code的卡片，住戶可經聯絡承辦商安排派發。程又稱明白區議員為市民講解時有困難，署方打算為區議會提供更多簡介。

棄路邊垃圾桶 視亂拋垃圾

至於棄置垃圾於其他地方，由於垃圾並非棄置在公用垃圾收集點外，不涉違反垃圾徵費相關條例，惟路邊垃圾桶非用來棄置家居垃圾，放於垃圾桶頂部或旁邊會視為亂拋垃圾。而私樓派指定袋及消費券資助購袋，程稱署方不向全港派袋，主要因市民自費購買才感受到減廢誘因，免費派袋是因有關大廈或缺乏管理及多長者住戶而採取的措施。

（垃圾徵費）