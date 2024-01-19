明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

聽環署簡介 區議員：疑問多「無力講解」

【明報專訊】油尖旺區議會食物環境衛生委員會昨討論垃圾徵費細節，環保署高級環境保護主任程健宏表示，如住戶無用指定垃圾袋便棄置大廈收集點，清潔工收集違規垃圾時仍需以指定袋包好，住戶或需自行承擔相關收費。有區議員關注「三無大廈」違規棄置執法問題，以及會否將免費派袋安排擴展至一般住宅。

清潔工需指定袋包違規垃圾

多名區議員稱收費安排複雜，葉傲冬說聽完署方講解後仍有不少疑問，雖有心向市民講解及宣傳，惟「有心無力」。鍾港武認為，區內三無大廈垃圾棄置重災區集中天台及天井位置，且三無大廈一般無垃圾收集安排，不少住戶直接棄置於公共垃圾桶，質疑署方如何處理。李思敏及蔡少峰則問會否將派發免費指定袋安排由三無大廈及公屋等擴展至私樓，以及會否派垃圾袋消費券資助市民買袋。

程健宏回應時同意三無大廈監察困難，當局有了解三無大廈分佈，會安排承辦商上門派免費指定袋，如未能接觸住戶，便會留下載有熱線及QR Code的卡片，住戶可經聯絡承辦商安排派發。程又稱明白區議員為市民講解時有困難，署方打算為區議會提供更多簡介。

棄路邊垃圾桶 視亂拋垃圾

至於棄置垃圾於其他地方，由於垃圾並非棄置在公用垃圾收集點外，不涉違反垃圾徵費相關條例，惟路邊垃圾桶非用來棄置家居垃圾，放於垃圾桶頂部或旁邊會視為亂拋垃圾。而私樓派指定袋及消費券資助購袋，程稱署方不向全港派袋，主要因市民自費購買才感受到減廢誘因，免費派袋是因有關大廈或缺乏管理及多長者住戶而採取的措施。

（垃圾徵費）

上 / 下一篇新聞

環署談徵費 「清不清楚看你想不想弄清」 垃圾費動用區會宣傳 梁熙：查詢多正反映想搞清楚
環署談徵費 「清不清楚看你想不想弄清」 垃圾費動用區會宣傳 梁熙：查詢多正反映想搞清楚
拘9人涉藏兒童色情品 3涉非禮偷拍幼妹
拘9人涉藏兒童色情品 3涉非禮偷拍幼妹
藝發：邀尊子蔡玉玲司儀談紅橋損譽 指兩人非文藝界「充滿新聞話題」 霍啟剛：需降違國安法風險
藝發：邀尊子蔡玉玲司儀談紅橋損譽 指兩人非文藝界「充滿新聞話題」 霍啟剛：需降違國安法風險
張劍虹：黎急推英文《蘋果》盼走向美國
張劍虹：黎急推英文《蘋果》盼走向美國
稱黎發陳方安生晤彭斯照 張：偕羅偉光商如何「做到最大」
稱黎發陳方安生晤彭斯照 張：偕羅偉光商如何「做到最大」
劫車撞柱挾款逃 兩匪一被捕
劫車撞柱挾款逃 兩匪一被捕
聯院骨髓瘤患者肩帶纏頸不治
聯院骨髓瘤患者肩帶纏頸不治
環團：北都濕地公園79公頃被毁 環署指3年收121填塘投訴 檢控19宗
環團：北都濕地公園79公頃被毁 環署指3年收121填塘投訴 檢控19宗
夫被消防揭違泊 妻虛報火警囚4周
夫被消防揭違泊 妻虛報火警囚4周
黃繼兒否認撞的士 指車傷無關碰撞
黃繼兒否認撞的士 指車傷無關碰撞
不徵港人離境稅 陳茂波：對港無利
不徵港人離境稅 陳茂波：對港無利
聯國下周審議中國人權 7國問香港 歐美詢會否按建議廢國安法 劉兆佳：京不可能接受
聯國下周審議中國人權 7國問香港 歐美詢會否按建議廢國安法 劉兆佳：京不可能接受
NGO涉港意見書大增 本地團體親建制為主
NGO涉港意見書大增 本地團體親建制為主
各地NGO對華兩極 歐美批俄伊讚
各地NGO對華兩極 歐美批俄伊讚
國產極地船「雪龍2」 4月訪港5天
國產極地船「雪龍2」 4月訪港5天
照顧中風夫 不符津貼資格 視障婦：沒裝窗花已跳下去
照顧中風夫 不符津貼資格 視障婦：沒裝窗花已跳下去
上司看片段認出8警 數年前認人混淆下屬編號
上司看片段認出8警 數年前認人混淆下屬編號
掌中大醫學院11年 月底卸任院長 陳家亮冀醫療創科成港出路
掌中大醫學院11年 月底卸任院長 陳家亮冀醫療創科成港出路
稱與段崇智亦師亦友 不揣測請辭風波
稱與段崇智亦師亦友 不揣測請辭風波
市民患流感暫緩捐血 紅會：上月少收千包
市民患流感暫緩捐血 紅會：上月少收千包
潮行GBA：園林+自然+特產+美食 順德遊名園棧道 金榜街歎雙皮奶
潮行GBA：園林+自然+特產+美食 順德遊名園棧道 金榜街歎雙皮奶
灣區手記：桃色陷阱 ／文：尚東美
灣區手記：桃色陷阱 ／文：尚東美
【Emily】陳繁昌：沙特無槍「安全過美國」 任沙特校長掛住中菜 唔慣「雞肉叉燒」
【Emily】陳繁昌：沙特無槍「安全過美國」 任沙特校長掛住中菜 唔慣「雞肉叉燒」
【Emily】門常開logo分紅綠藍 畀合作機構自行襯色
【Emily】門常開logo分紅綠藍 畀合作機構自行襯色
【Emily】陳健波首任立會代主席 提醒烏龍議員
【Emily】陳健波首任立會代主席 提醒烏龍議員
【Emily】杜淦堃連任大律師公會主席
【Emily】杜淦堃連任大律師公會主席
【Emily】習提出 鄧家彪領智庫研港人「三感」
【Emily】習提出 鄧家彪領智庫研港人「三感」
【Emily】醫局同北京協和醫院簽合作協議
【Emily】醫局同北京協和醫院簽合作協議