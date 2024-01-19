環署談徵費 「清不清楚看你想不想弄清」 垃圾費動用區會宣傳 梁熙：查詢多正反映想搞清楚

新聞處：宣傳永不會夠 可再做多啲

環境及生態局和環保署官員過去數天就垃圾徵費接受傳媒訪問，昨日《文匯報》和《大公報》刊登徐浩光訪問，他稱政府早前已為物管及清潔業界舉辦52場講座，累計約6000人參與，今年首兩個月會安排29場由區議會牽頭的簡介會，為市民講解細節。

徐又稱，政府會透過不同媒體加強宣傳，但表示市民對垃圾徵費做法是否清楚，是視乎自己是否想搞清楚。他說署方亦會加強回收服務，包括今年內在全港公共屋邨設智能廚餘桶，逾千戶私人屋苑亦可申請環保基金購買，政府已預備約1500個供申請。

議員：早前偏向業界 現應要入屋

立法會環境事務委員會主席劉國勳表示，政府早前集中與持份者溝通，例如物管及清潔公司等，以及與零售業界商討售賣指定垃圾袋；但他稱收費尚有兩個多月便推行，認為政府要加強宣傳，「要入到屋」。他說政府可透過區議員、關愛隊等加強地區宣傳，以及向市民派指定袋，「讓市民早點熱身」。

民建聯立法會議員梁熙認為，政府早前的講座對象是業界，市民未必得悉具體運作，他最近收到很多市民查詢，「就係反映市民想搞清楚，唔想違法，但𠵱家就係唔知點做先至唔違法」，民建聯正做調查，了解市民關注，並盡快落區宣傳。

垃圾徵費影響層面廣泛，香港安老服務協會永遠榮譽主席李輝昨在港台《千禧年代》稱，本港約1100間安老院及殘疾人士院舍面對困難，院舍長者每日換尿片6至8次，院舍慣常先用背心膠袋包好尿片，日後要再用指定袋，工序勢增，成本亦升，大型院舍每月購買指定袋開支或增數萬元。李輝昨午與社署開會後引述社署稱，會研究方法減少業界於新例下的額外支出，亦研究加大指定垃圾袋的容量及加厚用料，以便業界處理廚餘等。

安老業稱每月或需數萬 社署研助減

社署發言人昨傍晚回應查詢稱，政府留意到安老業界近日對垃圾收費表達關注，該署昨午已與部分業界代表會面，聽取業界在落實措施方面的安排及意見，並繼續與業界保持溝通。

明報記者

（垃圾徵費）

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