潮行GBA：園林+自然+特產+美食 順德遊名園棧道 金榜街歎雙皮奶

明報記者 陳子凌

起點：大良鐘樓站E出口

路線：清暉園→華蓋路步行街→華蓋山棧道→金榜上街

從廣州南站乘廣州地鐵7號線至北滘公園站，再轉佛山地鐵3號線至大良鐘樓站E出口：

‧沿清暉路走到清暉園，按上述次序遊覽；或

‧沿鳳山中路西行，經順德體育中心轉入金榜上街，逆向遊覽

（1）清暉園─國家級名園

清暉園前身為黃氏花園，始建於明朝天啟元年（1621年），清乾隆年間黃家衰落，庭院轉手予進士龍應時，其孫龍元任請書法家李兆洛為庭園題寫「清暉園」三字。經龍應時等五代人修建，清暉園成為格局完整又富特色的嶺南園林，1989年列入廣東省文物保護單位名錄，2013年列入全國重點文物保護單位，為國家4A級旅遊景區，也是中國十大名園、廣東四大名園之一。

清暉園主要建築包括船廳、碧溪草堂、惜陰書屋、真硯齋、狀元堂等。園內植物200多種，有多棵百年古樹。其造園特色在於實用，為配合南方炎熱氣候，形成前疏後密、前低後高的獨特佈局。

（2）華蓋路步行街─鳳城老街

經由清暉園旁邊的華蓋里直街，可轉入重現鳳城老街風貌的華蓋路步行街。華蓋路建於民國初期，1998年由順德政府改造成文化步行街。步行街全程兩公里，兩旁為民初嶺南特色的騎樓建築，風格有如廣州上下九。街上有百貨、小食、服飾、精品各類店舖，可購買大良蹦砂、倫教糕（白糖糕）、雞仔餅等特產。

（3）華蓋山棧道─鬧市行山

華蓋路步行街的中間路段，有樓梯走上華蓋山。華蓋山不算高，環山建有空中棧道及觀景台，可俯瞰順德市區景色。走在棧道，腳下是鬧市的喧嘩，四周是大自然的恬靜。棧道有6個出口，連接兩邊的華蓋路步行街和金榜上街，大大縮短了來往兩街的路程。

（4）金榜上街─馳名大良雙皮奶

來順德一定要試大良雙皮奶，而要試正宗的大良雙皮奶，就一定要來金榜上街。

街道雖名金榜，其實和「金榜題名」無關，而是附近的大良河曾設碼頭，官府有消息便在碼頭張貼，因而得名。這條街以水牛乳製品盛名，因當地依賴水牛農耕，水牛奶產量豐富，衍生以此為材料的美食。

金榜上街只有百多米，不過兩邊店舖林立，各式門面招牌林林總總，最多是炒牛奶、炸牛奶、雙皮奶。有店家說現時水牛乳主要從廣西牧場輸入，但質量不減，製成的小食依舊奶香四溢。另有均安魚餅、鳳城魚皮、牛雜、炭燒乳鴿等經典順德佳餚，也有咖啡、泡芙、檸檬茶、冰粉等新派飲食。