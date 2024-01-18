【Emily】謝偉俊指市民質疑「小紅書治港」 批港人訴求無人應 曾國衞：同等重視

謝偉俊提出書面質詢，指早前嘅國泰「毛氈」事件、內地旅客受不禮貌對待及元旦滯留本港等情况發生時，內地網民喺「小紅書」投訴，就可引來港府極大迴響。謝引述有市民質疑，內地居民言論就獲高度重視，反觀本港不少市民持續提意見，如要求喺經濟低潮時停供或由政府代供強積金、退稅、「撤辣」、減印花稅等，卻遲遲未獲官方同等重視。

曾國衞回覆話，政府考慮制訂政策措施時，一直秉持「以人為本」嘅理念，並透過唔同渠道聽取市民意見，政府新聞處亦一直監察傳媒報道和主要社交媒體平台信息，以助及時掌握輿情，並以記者會和簡報會等途徑發放資訊，話無論係本地或內地社交媒體提出有關香港嘅意見，政府同等重視。佢又話政府駐內地辦事處和新聞處一直有留意內地網絡媒體和社交平台對香港事務嘅報道和意見，喺有需要時回應。