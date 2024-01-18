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港聞二

一與父母同牀一嘔奶窒息 兩嬰猝死

【明報專訊】昨日發生兩宗嬰兒猝死事件，包括一名與父母同牀約兩個月大女嬰，昨凌晨疑口鼻流血，以及一名11個月大男嬰疑嘔奶嗆喉窒息。兩嬰送院時已昏迷，搶救後不治。有兒科專科醫生表示，一歲以下嬰兒不應與父母同牀入睡，因父母有可能壓傷嬰兒；至於11個月大嬰兒嘔奶嗆喉應懂得咳出來，不排除他身體有其他問題。

昨凌晨3時許，警方接報屯門藍地大街一村屋單位內，一名未足兩個月大女嬰在房間牀上懷疑暈倒後無反應，救護員到場時女嬰已經昏迷，接受急救後送往屯門醫院，搶救後證實不治。警方初步相信事件無可疑，死因有待驗屍後確定。據了解，事發時女嬰與父母同牀睡在中間，父母約凌晨零時許入睡，3時許母親發現女嬰嘴及鼻有血漬，女嬰父親於是報警，女嬰由救護車送院搶救，約清晨5時許證實不治。

另外，昨午2時許，一名11個月大男嬰懷疑於新蒲崗景福街一唐樓單位內嘔奶嗆喉窒息，家人發現時已昏迷無反應，救護員到場將男嬰送往廣華醫院，搶救後同日證實不治。據了解，男嬰母親中午1時許在睡房內餵男嬰飲奶，其後男嬰嘔奶，母親為他拍背，男嬰之後沒有反應，母親於是報警。據悉男嬰近期有感冒症狀。

兒科醫生：同牀易遭壓傷

嘔奶理應咳出 疑先天問題

兒科專科醫生余則文稱，全世界的兒科學會均不鼓勵父母與嬰兒同睡一張牀，因父母有可能轉身壓傷嬰兒，加上一起睡會令嬰兒太過依賴父母，可免則免。若沒有空間放置嬰兒牀，父母亦應該用睡籃分隔自己與嬰兒。另外，余則文表示11個月大嬰兒應懂得將奶咳出來，除非男嬰本身有先天問題，例如肌肉協調或新陳代謝問題；或患有肺炎導致經常咳嗽；或因嬰兒猝死症突然離世，要解剖才知真正死因。

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