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鏡騷墜屏協興隆罰42萬 官斥「目測檢查安全」行業陋習

【明報專訊】2022年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，舞台屏幕墜下擊中兩名舞蹈員。繼舞蹈員承辦商「舞館有限公司」、演唱會工程總承辦商「藝能工程有限公司」認罪後，工程分判商「協興隆舞台工程有限公司」昨承認6項傳票控罪，判罰款42萬元。裁判官批評，協興隆員工僅以目測方式檢查屏幕是否安全，是行業的陋習，「就算以往無事情發生，唔代表唔會發生」。

求情指按指示購入國貨LED

協興隆舞台工程昨於九龍城裁判法院承認「沒有確保僱員的安全及健康」等6罪。辯方大律師黎建華求情指，協興隆在事件中缺乏安全意識，對受傷舞蹈員表示深切歉意和遺憾，冀他們早日康復。辯方稱，協興隆只是藝能工程的分判商，按指示向內地生產商購入LED顯示屏；該內地生產商和藝能工程合作多年，協興隆的作用猶如中間人，涉案角色輕微。

辯方稱，協興隆原本的執行董事具豐富的舞台設計經驗，曾接手過千場演唱會，經過今次事故，該董事已將七成股分轉讓予一名註冊工程師，引入專業的製作模式。辯方稱，協興隆員工目測檢查確有不足，日後會優先考慮舞台安全，避免事件重演。

官指負責安裝 責無旁貸

署理主任裁判官高偉雄表示，協興隆負責安裝屏幕，理應確保懸吊系統能承受屏幕重量，對事故責無旁貸。裁判官稱，目測檢查或是行業一貫以來的陋習，隨着科技日新月異，舞台裝置愈加複雜，應由專業人士管理舞台裝置，而非依賴過往經驗；協興隆盲目相信藝能工程採購屏幕的選擇，不可推卸刑責，判罰款共42萬元。

案情指，共24名舞蹈員受僱參與MIRROR演唱會，須在LED屏幕下方的舞台工作。屏幕的懸吊系統由協興隆從內地訂購，安裝完成後，協興隆員工曾以目測方式進行安全及功能測試。首演綵排期間，升降台沒按原定時間升回地面，舞蹈員羅德智墜入坑洞。另於第四天演唱會，屏幕墜下擊中李啟言及張梓峯，前者頭部及頸部脊椎嚴重受傷。

罰款額本案被告之中最高

翻查資料，協興隆的罰款額為本案被告之中最高，同案的舞館有限公司承認5罪，罰款13.2萬元；藝能工程則承認4罪，罰款22萬元。事件衍生的司法程序仍未完，3名藝能工程職員被控串謀欺詐等罪，將於今年10月16日開審。

【案件編號：KCS1557-1562/23】

相關字詞﹕李啟言（阿Mo） 勞工處 九龍城裁判法院 協興隆舞台工程 MIRROR演唱會嚴重事故

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