男子酒店服藥致死 兩人認藏毒

兩名男被告依次為SAROMINES Michael Ikaika Tai Seichi（38歲，高爾夫球教練）及廖偉業（44歲，售貨員）。兩人均承認在酒店干犯一項管有危險藥物罪，首被告另承認販運危險藥物罪，次被告另承認在住所管有危險藥物罪。

案情指出，2022年7月30日凌晨，中環木的地酒店經理留意到兩名被告攜行李走向門口，遂問他們是否退房。首被告辦理退房手續，次被告此時登上的士離去。首被告表示他的朋友、即事主在房內感到不適，與經理前往房間，發現事主下半身赤裸倒卧浴室，雙腳被牀單纏着。事件報警處理，事主證實不治、無外傷，警方檢取針筒等證物。

一人與事主相識 互攜冰毒迷姦水

死者體內驗出涉案Dipentylone等藥物，血液含量達致命程度，死因是服用多種藥物。首被告在警誡下稱，知悉次被告和事主是朋友，兩人結識數月。事主當時帶冰毒與被告服食，次被告帶迷姦水。首被告其後進睡，起牀時聽到事主打鼻鼾，他如廁後事主不再打鼾，但仍有呼吸。兩被告搬事主入設暖氣的浴室，事主沒反應，首被告做心肺復蘇。

【案件編號：ESCC 1442/22】