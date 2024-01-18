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港聞

港聞二

男子酒店服藥致死 兩人認藏毒

【明報專訊】中環荷李活道一間酒店前年疑現誤殺案，40歲男子被發現於房間浴室死亡。被控誤殺罪的38歲美籍哥爾夫球教練及44歲本地售貨員早前獲撤控，律政司改控他們共3項藏毒及販毒罪，兩人昨在東區裁判法院認罪。主任裁判官徐綺薇將案件押後至2月6及7日求情判刑，以候索取戒毒所報告，其間兩人還押。

兩名男被告依次為SAROMINES Michael Ikaika Tai Seichi（38歲，高爾夫球教練）及廖偉業（44歲，售貨員）。兩人均承認在酒店干犯一項管有危險藥物罪，首被告另承認販運危險藥物罪，次被告另承認在住所管有危險藥物罪。

案情指出，2022年7月30日凌晨，中環木的地酒店經理留意到兩名被告攜行李走向門口，遂問他們是否退房。首被告辦理退房手續，次被告此時登上的士離去。首被告表示他的朋友、即事主在房內感到不適，與經理前往房間，發現事主下半身赤裸倒卧浴室，雙腳被牀單纏着。事件報警處理，事主證實不治、無外傷，警方檢取針筒等證物。

一人與事主相識 互攜冰毒迷姦水

死者體內驗出涉案Dipentylone等藥物，血液含量達致命程度，死因是服用多種藥物。首被告在警誡下稱，知悉次被告和事主是朋友，兩人結識數月。事主當時帶冰毒與被告服食，次被告帶迷姦水。首被告其後進睡，起牀時聽到事主打鼻鼾，他如廁後事主不再打鼾，但仍有呼吸。兩被告搬事主入設暖氣的浴室，事主沒反應，首被告做心肺復蘇。

【案件編號：ESCC 1442/22】

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