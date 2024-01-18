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港聞

港聞二

挑戰自己改變他 她她她她跑渣馬

【明報專訊】「阿嬌又收起佢老公支拐杖」、「佢老公喺後面追佢」，一群婦女在粉嶺一鳴路公園結束跑步訓練後，散步時隊尾會有一對六旬夫婦，女方轉動手中拐杖，男方在後方慢步緊隨。64歲的阿嬌和丈夫曾攜手經營運輸公司多年，惟4年前丈夫中風後未能自理生活，二人被迫退休，自此不時「屋企攬住喊」。阿嬌為鼓勵丈夫重拾自信，開始新嘗試跑步，下周日（21日）將與一班中年婦女參加渣打馬拉松10公里賽。

報跑班帶丈夫走出封閉

阿嬌：我得，他也可以

2020年，阿嬌丈夫中風入院，因正值新冠疫情，醫院暫停開放探訪。丈夫兩周後出院，她才得知丈夫無法行走，亦需別人協助餵飯、洗澡等。當時她一人肩負丈夫和90多歲老爺照顧工作，「不知怎樣同人傾訴，一個人背着承擔就算」。

後來，阿嬌發現丈夫愈來愈不願見人，她不甘心身邊人就此放棄，一個半月前決定參加由香港婦女中心協會舉辦的戶外跑步班，「我想帶他出來，讓他見到一些人」。她自言剛開始時大感吃力，跑後「周身痛」，但「好想向老公證明我做得到，所以他也可以轉變、重新生活」。她的堅持改變丈夫，令他在每次練跑末段跟隨她散步，由用拐杖逐漸變成可自己行走。

湊女多年重拾「me time」

單親Becky：開心自己成長

同樣參加跑步班、68歲的Becky是單親媽媽，年輕時獨力撫養女兒，既要上班掙錢，又要照顧女兒，令她缺乏私人時間。直至近年女兒結婚和移民後，她重拾獨處時間，「我想做些屬於我自己的事情、發展自己過去沒有的興趣」。為有益身心，她嘗試做運動，「自己60多歲好像小孩子學走路，慢慢跑長一點，好開心見證自己成長」。

去年Becky首次參加渣馬10公里賽事，「沿途有些人叫加油，我見到別人慢慢跑的時候又會鼓勵他，氣氛很好、很難忘」。她更感染跑步班同學，令今年不少人一同參賽，包括翠儀和婉儀。她們說，Becky完成賽事後不斷鼓勵別人嘗試參賽挑戰自己，「她說她也做到，我們也一定可以，所以很多人都是因為她而行出這一步」。

4人下周日將一同參加渣馬10公里賽，不約而同的說目標是完成賽事，挑戰自己，證明「無嘢無可能」。

明報記者 郭曉欣

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