海事處准蘇平治驗船 「翻閹」失職高層 兩任船舶安全部總經理被揭收警告信處分 南丫難屬：荒謬

明報記者 梁敏琪

本報昨向海事處查詢有否就蘇平治特許驗船師資格施加其他條件、為何重新聘用曾被發警告信的梁榮輝等，至截稿前未獲回覆。

南丫海難事故令39人死亡，包括8名兒童，船上當時無兒童救生衣。南丫海難獨立調查報告點名9名海事處人員涉嫌失職，運輸及房屋局內部調查則指13名在職及4名退休人員行為不當，一直未有公開交代不當人員身分及具體處分。

翻閹者同未遵新例

蘇指不公上訴得直

行政上訴委員會的判辭透露，蘇平治的前一任本地船舶安全部總經理李國輝、繼任人黃志堅及梁榮輝同樣無執行規定船上兒童救生衣數量的新例，除蘇之外3人無被檢控，黃及梁在紀律處分程序後被發警告信，屬首度有海事處人員的紀律處分被公開。其中梁在海事處工作至2014年退休，後被海事處「翻閹」，2017至2018年重新獲聘為高級驗船主任。蘇稱，同事可繼續在海事處執行海上安全法規，自己申請做驗船師則被拒，質疑處方不公，上訴委員會接納說法。

收信兩人 一批核南丫四號圖則

翻查南丫海難獨立調查報告，黃志堅1995年為南丫四號批核圖則，事發時已退休，但報告點名批評他未發現圖則就水密門的描述有矛盾及失職。梁榮輝在調查時為首席驗船主任，以書面供辭解釋《船隻規例》，報告未提及梁在事故的角色，他在事故後已重新執行兒童救生衣法例。

海處原稱定罪損公眾信心拒批

判辭：不應只歸咎蘇

蘇平治事後被控於2007至2010年間指示下屬不執行船舶須配備兒童救生衣的新例，被判公職人員行為失當罪成判囚，他上訴後刑期減至4.5個月，2018年11月獲釋。蘇平治在2019年6月申請成為特許驗船師，海事處轄下評審委員會認為蘇的定罪與執行安全規定有關，與驗船師工作及本地船舶安全直接相關，性質及嚴重性影響公眾對海事處以至公務員系統的信心，海事處長拒絕申請。

蘇提出上訴，行政上訴委員會去年8月公布判辭，確認蘇的罪行嚴重，惟不代表他永不適合擔任特許驗船師，海事處失公眾信心與其系統性失誤有關，不應只歸咎蘇，公營機構不應怕尷尬及負面印象拒絕申請。上訴委員會最終裁定蘇平治勝訴，其申請應獲批，但海事處可向他施加其他條件。

重啟驗船？ 蘇：沒回應，謝謝

海事處「獲承認當局、特許機構及特許驗船師名單」顯示，蘇去年11月21日起成為特許驗船師，任期一年，較大部分特許驗船師兩年任期短。翻查資料，蘇平治任唯一董事的「海驥香港貿易有限公司」，據報去年2月成為太白海鮮舫的海事顧問。本報昨向蘇平治短訊查詢是否重新展開驗船工作，他稱「沒有任何回應，謝謝」。

海難死者家屬梁淑玲批評，蘇再獲驗船資格荒謬，3人明顯失職，均不應再獲准驗船，對處方作為把關者失去信心，又指另外兩人僅被警告欠阻嚇，「得封爛鬼信，仲要再請番佢，即係對佢評價都高啦，點解（海事處）標準可以咁低？」家屬趙炳全則說，3人在任時無改變陋習，蘇再有牌驗船令人感無安全保障。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，被發警告信對退休公務員實質影響不大，但部門再聘用時一般會避忌，認為海事處應交代原因，「係咪無咗佢唔得？」