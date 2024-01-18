清潔工篩違規垃圾 物管業指工時增兩成

【明報專訊】環境及生態局長謝展寰前日談及垃圾徵費安排，稱物業管理公司不可採用「包底」方式，免除住戶用指定袋，但可用額外指定袋收集違規垃圾，形容做法屬「執手尾」。香港物業服務聯盟主席甄韋喬表示，早前有個別公共屋邨及私人屋苑測試，前線清潔工將違規垃圾分開處理、通知物管公司等，發現工作時間增約兩成，意味工資亦相應上升，相關成本最終轉嫁住戶。環保署助理署長胡勁欣稱明白清潔工及物管公司都有困難，「如果唔包好啲違規垃圾，係上唔到垃圾車」，籲市民「從良知同道德高地，都應該做好本分」。
業界：工資相應升 成本轉嫁住戶
甄韋喬昨日接受港台《千禧年代》訪問時表示，現時距離垃圾徵費實施僅兩個多月，但至今仍有不少大廈法團未與物管公司商討如何處理違規垃圾。
甄及後回應本報時說，新措施下清潔公司始終需為違規住戶棄置垃圾「執手尾」，致工作量增加，早前在個別公共屋邨及私人屋苑測試，清潔工人將違規垃圾分類出來，並通知物管公司，結果顯示至少增加約兩成工作時間，「還未計需購買額外指定袋的成本」。至於住戶需額外支付的金額，他指目前難以估計，視乎多少住戶違規，「愈多人違規，額外成本愈高」。他又說，私樓每日收一次垃圾，公屋收兩次，增加工時更多。
被問到是否容許物管公司以大型指定垃圾袋套在每層樓的垃圾桶，胡勁欣在同一節目稱「無話唔准」，但這樣不但引導住戶以為毋須用指定袋，亦造成雙重徵費。她又指每層樓放置一個100公升大型垃圾袋售價為11元，並不划算，亦反映在管理費上；如大廈只有少數人違規，清潔工將違規垃圾分類出來，只需以容量較細指定袋「執手尾」，成本遠低於每層樓設大型垃圾袋。
環署胡勁欣：地拖棍可鋸開入袋
談及大型垃圾處理方法，胡勁欣指若垃圾太大未能放入指定袋，就需在物件貼上價值11元的標籤貼紙，如棄置地拖棍，可鋸開兩段放入。
另外，謝展寰昨以書面回覆立法會議員質詢時表示，截至上月底環保署「綠展隊」已舉辦約900次與垃圾徵費相關的宣傳活動，約9萬人次參與，涵蓋的住宅大廈約佔全港約六成人口，當局正與民政事務總署商討，透過關愛隊在所屬地區推廣垃圾徵費。
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