清潔工篩違規垃圾 物管業指工時增兩成

業界：工資相應升 成本轉嫁住戶

甄韋喬昨日接受港台《千禧年代》訪問時表示，現時距離垃圾徵費實施僅兩個多月，但至今仍有不少大廈法團未與物管公司商討如何處理違規垃圾。

甄及後回應本報時說，新措施下清潔公司始終需為違規住戶棄置垃圾「執手尾」，致工作量增加，早前在個別公共屋邨及私人屋苑測試，清潔工人將違規垃圾分類出來，並通知物管公司，結果顯示至少增加約兩成工作時間，「還未計需購買額外指定袋的成本」。至於住戶需額外支付的金額，他指目前難以估計，視乎多少住戶違規，「愈多人違規，額外成本愈高」。他又說，私樓每日收一次垃圾，公屋收兩次，增加工時更多。

被問到是否容許物管公司以大型指定垃圾袋套在每層樓的垃圾桶，胡勁欣在同一節目稱「無話唔准」，但這樣不但引導住戶以為毋須用指定袋，亦造成雙重徵費。她又指每層樓放置一個100公升大型垃圾袋售價為11元，並不划算，亦反映在管理費上；如大廈只有少數人違規，清潔工將違規垃圾分類出來，只需以容量較細指定袋「執手尾」，成本遠低於每層樓設大型垃圾袋。

環署胡勁欣：地拖棍可鋸開入袋

談及大型垃圾處理方法，胡勁欣指若垃圾太大未能放入指定袋，就需在物件貼上價值11元的標籤貼紙，如棄置地拖棍，可鋸開兩段放入。

另外，謝展寰昨以書面回覆立法會議員質詢時表示，截至上月底環保署「綠展隊」已舉辦約900次與垃圾徵費相關的宣傳活動，約9萬人次參與，涵蓋的住宅大廈約佔全港約六成人口，當局正與民政事務總署商討，透過關愛隊在所屬地區推廣垃圾徵費。