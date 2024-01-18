競委搜13處所 殯儀商會指檢去電話

疑合謀定價 競委：升至調查階段

本報記者昨午約2時到紅磡曲街至必嘉街一帶觀察，大批探員及競委會人員進入至少3家殯儀服務公司蒐證，查看公司文件及向職員查問，受查公司分別位於老龍坑街、必嘉街及溫思勞街。人員同時到殯儀業商會的辦公室調查，下午4時離開。搜查期間有警察機動部隊在附近巡邏。

據《競爭條例》「第一行為守則」，若某協議、協調做法或決定之目的或效果，是妨礙、限制或扭曲在港競爭，則不得訂立或從事上述協議和協調做法。競委會昨日出稿稱，去年8月突擊訪查後分析所得資料，發現有殯儀服務業的商會、公司及其他殯儀業從業員提供殯儀服務時，涉嫌做出合謀定價等反競爭行為，故循有關方向跟進，開立另一個案，並在信納個案存在「合理因由懷疑」違反競爭守則的情況下，將個案提升至調查階段。

「難聯絡顧客」 商會稱徬徨

殯儀業商會當屆會長郭凱邦表示，業界願配合調查，亦希望藉此行動還業界清白。他指競委會檢走會議紀錄等文件，亦將受查對象的電話收走，現時難與顧客聯絡，「我們電話是與主家（死者家屬）直接聯系」。他稱為此感徬徨，「年尾啲case（個案）點處理呢？」郭希望執法部門加快調查，歸還電話。

郭凱邦續稱，競委會指部分殯儀服務涉合謀定價，他舉例綜援戶過世後獲派約1.6萬元殮葬費，業界遂盡量用該款項提供服務，「佢話我哋咁嘅價錢係合謀定價，我都百思不得其解」。他認為會方「執法力度過大」，指每宗殯儀服務會與先人家屬商討，價格不一，「我哋服務緊市民」。